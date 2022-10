Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo divulgou na manhã desta sexta-feira os detalhes do Acordo de Violação Aceita da Red Bull no caso do excesso de gastos na temporada 2021 da Fórmula 1. No final, a equipe foi multada em R$37 milhões (7 milhões de dólares), além de ter uma redução na cota de testes aerodinâmicos para a próxima temporada.

Após o GP do Japão, a FIA revelou que Red Bull e Aston Martin haviam violado o regulamento financeiro de 2021, colocando ambas sob risco de sanções. Enquanto o caso da Aston era diretamente ligado ao regimento, a Red Bull violou o teto de 145 milhões de dólares, cometendo uma violação minoritária, ou seja, de menos de 5% acima do limite.

A Red Bull vinha negando que havia estourado o teto, mas iniciou negociações com a FIA sobre um Acordo de Violação Aceita para chegar a um acordo.

Christian Horner, chefe da equipe, se encontrou diversas vezes com o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, em Austin na última semana, para discutir o caso, com um acordo sendo fechado no momento em que o paddock chegava à Cidade do México na quinta-feira.

O acordo implica que a Red Bull aceita a violação do regulamento financeiro, com a FIA dando à equipe uma multa de 7 milhões de dólares, a ser paga nos próximos 30 dias. A equipe também perderá 10% de seus testes aerodinâmicos, virtuais e no túnel de vento, para a próxima temporada.

Segundo a FIA, não há acusação ou evidência de que a Red Bull teria agido de má fé, com desonestidade ou de forma fraudulenta, ou que teria escondido qualquer informação da Administração do Teto Orçamentário.

A notícia da violação da Red Bull levou a pedidos dos rivais por sanções estritas. O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que a possibilidade de violação por qualquer equipe "constitui uma trapaça" em uma carta escrita a Sulayem e o CEO da F1, Stefano Domenicali.

A análise do relatório financeiro da Red Bull pela FIA descobriu que, enquanto a submissão de 2021 estava abaixo do teto orçamentário, a equipe cometeu uma violação de procedimentos já que "excluiu de forma incorreta e / ou ajustou gastos no total de £5.607.000".

Com isso, o orçamento total submetido pela Red Bull para o último ano foi de 118.036.000 libras, o que significa que a equipe excedeu o teto orçamentário em 1.864.000 libras, ou 1,6% do teto.

A Red Bull explicou ao longo de conversas com a FIA que um adicional de 5,6 milhões de libras se deu por custos excluídos que cobriam 13 áreas. Estes incluem contribuições de aposentadoria, valores pagos a menores aprendizes, custo das unidades de potência e um erro no cálculo de gastos referente à Red Bull Powertrains, entre outras questões.

"Portanto, a Red Bull Racing aceitou a violação: (i) do Artigo 8.2(e) do Regulamento Financeiro devido à sua falha em protocolar corretamente as Documentações do Ano Completo referente ao período de 2021 e (ii) o Artigo 8.10(b) do Regulamento Financeiro devido à sua falha em manter os Custos Relevantes abaixo do Teto Orçamentário de 2021", diz o documento da FIA.

"A FIA reconhece que a RBR aplicou o tratamento correto com seus Documentos e Relatórios do Ano Completo e os documentos de impostos de sua submissão de 2021 com um valor de £1.431.348, que teria sido considerado correto pela Administração do Teto Orçamentário segundo o Artigo 4.1(b) do Regulamento, o que levaria o excesso dos Custos Relevantes da RBR no período de 2021 para £432.652 (0,37%)".

A redução de 10% nos testes aerodinâmicos será aplicado em relação ao tempo permitido que a equipe terá no túnel de vento, cumprindo a sanção desportiva minoritária prevista no regulamento. Por vencer o Mundial de Construtores, a equipe tem direito a 70% do tempo que a sétima colocada terá, mas agora isso será reduzido a 63%.

Caso Ferrari e Mercedes mantenham segundo e terceiro lugares no Mundial, eles terão 75% e 80% do tempo de testes aerodinâmicos do sétimo colocado.

Com a divulgação do Acordo de Violação Aceita entre FIA e Red Bull, o caso está oficialmente encerrado. E após prometer transparência sobre a submissão dos documentos assim que um acordo fosse assinado, Horner fará uma coletiva às 11h30, horário local (13h30 em Brasília) nesta sexta-feira.

