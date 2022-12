Carregar reprodutor de áudio

Nesta quarta-feira, o site oficial da Fórmula 1 divulgou um top 10 dos pilotos da elite global do esporte a motor segundo a avaliação dos próprios competidores da categoria máxima do automobilismo mundial.

Ou seja, os pilotos da F1 2022 elegeram o top 10 deste ano entre eles mesmos, num sistema de votação que segue a pontuação das corridas: isto é, o primeiro lugar de cada lista ganha 25 pontos, enquanto o 10º fica com um ponto.

No fim das contas, os pontos de cada competidor são somados para se chegar ao top 10. Os pilotos podem se incluir na lista, inclusive na primeira colocação, mas o site da F1 não divulgou os votos de cada um.

Entretanto, sabe-se que, dos 20 pilotos do grid, apenas o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, não participou da votação. De todo modo, o heptacampeão aparece à frente do companheiro George Russell no top 10, embora tenha sido batido pelo compatriota ao longo da temporada.

1 - Max Verstappen

2 - Charles Leclerc

3 - Lewis Hamilton

4 - George Russell

5 - Lando Norris

6 - Fernando Alonso

7 - Carlos Sainz

8 - Alex Albon

9 - Sebastian Vettel

10 - Sergio Pérez

A votação também foi feita entre os chefes de equipe, com uma mudança chamando a atenção: no top 10, o anglo-tailandês Alex Albon, da Williams, não aparece, enquanto o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, consta:

1 - Max Verstappen

2 - Charles Leclerc

3 - George Russell

4 - Lewis Hamilton

5 - Sergio Perez

6 - Lando Norris

7 - Carlos Sainz

8 - Fernando Alonso

9 - Valtteri Bottas

10 - Sebastian Vettel

