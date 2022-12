F1: Por que Mick Schumacher pode substituir Hamilton na Mercedes

Carregar reprodutor de áudio

Após perder a 'queda de braço' para o compatriota Nico Hulkenberg na briga pela vaga na Haas para a Fórmula 1 2023, o alemão Mick Schumacher foi contratado pela Mercedes para ser reserva dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell.

E, na visão de Ralf Schumacher, tio de Mick e irmão de Michael, o jovem germânico pode substituir Hamilton como titular das Flechas de Prata na elite global do esporte a motor. É o que disse o ex-piloto da categoria máxima do automobilismo mundial ao Sport1.de.

“É uma grande oportunidade para Mick. Vai poder observar e trabalhar com uma equipe de ponta, aprender muito. E, embora Lewis ainda seja um piloto de ponta absoluto, não é mais o mais jovem, então nunca se sabe”, disse o alemão, que passou por Jordan, Williams e Toyota entre 1997 e 2007.

Ralf falou ainda sobre a possibilidade de Mick ir para a Audi, que entrará oficialmente na F1 em 2026, quando a categoria terá um novo regulamento de motores, a partir da aquisição da Sauber, atual Alfa Romeo.

“A Audi definitivamente faria muito sentido. Para Mick e para a Audi, mas algo também pode acontecer na Mercedes”, afirmou Schumacher. Ele, porém, reiterou a possibilidade de o sobrinho virar titular das Flechas de Prata antes de 2026.

“Vamos supor que George seja mais rápido que Lewis novamente. Ele (Hamilton) vai continuar? Isso será emocionante. Mas Lewis tem tanto crédito com a Mercedes que ele mesmo pode decidir", ponderou.

"De qualquer forma, o dinheiro não terá importância para ele. Ele tem mais do que o suficiente disso. O fator decisivo será quem se adapta melhor ao novo carro”, completou Ralf Schumacher, cujo irmão Michael correu pela Mercedes ao lado do alemão Nico Rosberg de 2010 a 2012.

