"Teria chutado": ex-piloto da Ferrari na F1 detona Mattia Binotto

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Ferrari na Fórmula 1 entre 1983 e 1985, o francês René Arnoux detonou o engenheiro italiano Mattia Binotto, recentemente demitido do cargo de chefe de equipe da escuderia de Maranello.

“Nunca fui fã de Binotto. Alguém que diz que vai se sair melhor no ano que vem não merece o cargo. Eu o teria chutado anos atrás", disparou Arnoux à Gazzetta dello Sport, jornal italiano especializado em esportes.

“Seu comportamento foi inaceitável quando estava dirigindo o melhor time do mundo. Jean Todt pode ou não ser amado, mas ele nunca teria dito: ‘No próximo ano será melhor’. Ele venceria", seguiu.

René Arnoux Photo by: Ferrari

"E, se tivesse vencido, pensaria no próximo ano. Mas pessoas como Todt e Ron Dennis são poucas”, completou Arnoux, fazendo referência ao francês que chefiou a Ferrari na era Michael Schumacher e ao antigo chefão da McLaren, muito conhecido no Brasil pela época de Ayrton Senna e Alain Prost.

Na temporada 2023 da F1, a Ferrari será comandada pelo francês Fred Vasseur, que já esteve à frente da Renault na categoria máxima do automobilismo e que chefiava a Alfa Romeo até o fim de 2022.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.