Lewis Hamilton levou um pequeno susto no começo do GP de Portugal da Fórmula 1, sendo ultrapassado por Max Verstappen na relargada, mas depois entregou mais uma performance dominante, superando o holandês e seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, para vencer pela segunda vez em 2021 e pela 97ª vez na carreira.

O safety car foi acionado após o final da primeira volta por conta do abandono de Kimi Raikkonen, causado por um toque em Antonio Giovinazzi e ficou na pista até a sexta volta. Na relargada, a baixa velocidade de Bottas atrapalhou a relargada de Hamilton, que não resistiu à pressão de Verstappen, caindo para terceiro.

Mas isso não foi problema ao heptacampeão, que rapidamente superou os rivais para entregar uma performance dominante, vencendo pela segunda vez no ano e abrindo oito pontos de vantagem para Verstappen: 69 a 61.

Nas entrevistas pós-corridas, conduzidas por Paul di Resta, Hamilton falou sobre a vitória e os desafios da pista de Portimão.

"Foi uma corrida muito difícil, física e mentalmente, para manter tudo junto. Estava ventando muito então, obviamente, era muito fácil cometer erros. Não tive uma largada tão boa quanto a de Valtteri e perdi na relargada, o que não foi bom. Naturalmente, não fiquei feliz com isso".

"Tive que tentar muito para me posicionar do melhor modo possível e, não me lembro direito, mas acho que Max cometeu um erro em algum ponto na volta, o que foi perfeito. Eu sabia que aquela seria a volta e eu estaria o mais próximo possível no último setor".

"Com Valtteri, tive que fazer um movimento cedo, antes que os pneus ficassem destruídos, e consegui passá-lo na curva um. Foi uma ótima corrida".

Hamilton falou ainda sobre como serão os próximos dias, com o GP da Espanha já na próxima semana.

"Nos próximos dias volto para casa por alguns dias e será de recuperação. Muita fisioterapia. Angela estará comigo, para me recuperar e voltar ao ritmo o mais rápido possível para a próxima, e muitas reuniões".

"Temos muito a assimilar e há melhorias que podemos buscar. Hoje não foi totalmente perfeito, então precisamos olhar para essas áreas visando resolver essas questões".

F1 AO VIVO: Hamilton vs Bottas vs Verstappen e as ANÁLISES do GP de Portugal | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST debate quais histórias da Fórmula 1 poderiam virar filme; ouça já

Your browser does not support the audio element.