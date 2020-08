F1: Mercedes está "em melhor forma" no gerenciamento de pneus

No GP dos 70 Anos da Fórmula 1, a Mercedes sofreu sua primeira derrota de 2020 após sofrer com bolhas nos pneus traseiros em ambos os carros durante a corrida. A equipe chegou à Barcelona preocupada com a possibilidade de sofrer novamente com os mesmos problemas, mas afirmou que está em forma melhor e sabendo lidar com a situação.

Os problemas do último domingo deixaram Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sem ter como alcançar a Red Bull de Max Verstappen, que conquistou uma grande vitória devido ao gerenciamento dos pneus.

No início da semana, a equipe afirmou que seria loucura não achar que a situação não se repetiria em Barcelona, com a prova acontecendo no auge do verão europeu.

Até aqui, a Mercedes conseguiu dobradinhas em todos os treinos livres. Falando com a imprensa após os treinos da sexta, o diretor técnico da Mercedes, James Allison explicou como que a equipe passou os dias analisando os dados de Silverstone para evitar uma repetição do caso.

"Passamos a semana de volta na fábrica tentando entender porque tivemos bolhas nos pneus traseiros em Silverstone, tentando garantir que nossos ajustes para o final de semana levem isso em consideração, tentando melhorar".

"O programa de hoje foi construído em tentar provar se nossa análise estava correta. Testamos todos os tipos de pneus em simulações curtas e longas, garantindo que nessa pista muito quente, que exige muito dos carros, temos os pneus sob melhores condições".

