Com contrato garantido com a Mercedes até o final de 2023, o heptacampeão Lewis Hamilton já não se vê no grid da Fórmula 1 por tanto tempo mais, afirmando que a chegada da pandemia alterou seus planos para o futuro.

Após a conquista do heptacampeonato no ano passado, a demora nas negociações com a Mercedes aumentaram as especulações sobre sua possível aposentadoria. A renovação de apenas um ano para 2021 tornaram essas conversas ainda maiores, mas Hamilton encerrou o assunto ao anunciar no primeiro semestre uma extensão de contrato de dois anos, garantindo-o no grid até o final de 2023 pelo menos.

Atualmente com 36 anos, Hamilton não se vê na F1 por muito mais tempo, segundo declarações ao canal holandês Ziggo Sport.

"Não sei. Não me imagino muito mais, mas isso pode mudar. Cada ano sinto que estou em um momento diferente. Talvez não tenhamos pandemia no próximo ano e as coisas mudem novamente".

Hamilton explicou como que a chegada da pandemia da Covid-19 alterou sua percepção para o futuro.

"Diria que a pandemia provavelmente encurtou minhas expectativas sobre o quanto gostaria de estar aqui, mas as coisas podem mudar. O que sei é que agora sigo encantando por fazer o que estou fazendo. Estou encantado por seguir aqui e mereço seguir aqui".

O heptacampeão ainda foi questionado sobre suas principais qualidades e defeitos.

"Meu maior defeito provavelmente é que odeio perder. Não sei... tenho certeza que tenho defeitos. Todos têm. Minha comunicação não é das melhores, sou péssimo em manter contato com as pessoas. Tenho memória péssima".

"Agora, minhas principais qualidades? Diria que sou muito bom com crianças. As crianças e a família me encantam".

Mas Hamilton brinca que ter filhos não está em seu panorama no momento, tendo trabalho suficiente com seu cão, Roscoe.

"Não enquanto estiver correndo. Já é suficientemente difícil com Roscoe. Ele é como meu filho. Já é duro o suficiente cuidar dele todos os dias. Consigo cuidar apenas de mim mesmo. Não sei. Depende do tipo de mundo que tivermos no momento. Agora mesmo passamos por momentos difíceis".

