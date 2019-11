Lewis Hamilton já está em São Paulo, visando o GP do Brasil de F1, que acontece neste domingo em Interlagos. Mas antes de colocar sua vitoriosa Mercedes na pista, o inglês esteve em um evento na capital paulista, em que atendeu diversos jornalistas e falou dos mais variados assuntos.

Antes de comentar a possibilidade de desmatamento na região em que poderá ter o autódromo do Rio de Janeiro, em Deodoro, Hamilton comentou sobre uma das questões mais em voga no meio esportivo: o racismo.

“Não trabalho para ter reconhecimento”, disse Hamilton. “Me sinto afortunado por fazer o que amo. Tenho sorte de representar meu país pelo mundo e por ter apoio de outras nações, mas não me importo se seria diferente se eu fosse branco. É uma nova era e todos os indivíduos têm que ser respeitados em suas particularidades.”

“Acho que sempre foi um problema”, se referindo à falta de diversidade no esporte. “O que me alegra é que tenho uma família miscigenada. A grande questão é que, a cada ano, esse esporte fica cada vez mais caro. Para uma família de classe trabalhadora, não há como ingressar nesse esporte, o que indica que ele está na direção errada.”

Além de Senna, Hamilton também revelou outra figura importante como ídolo, desta vez fora do esporte.

“Mandela também é um ídolo para mim e é uma grande inspiração. Li seus livros e é impressionante as dificuldades que ele superou para liderar uma nação. Meu sonho sempre foi fazer algo parecido com ele. Se eu puder ajudar uma criança, já estarei no caminho certo. Não sou perfeito e cometo erros, como todos, mas tento tomar boas decisões para o futuro. O que é exatamente, ainda estou descobrindo, mas quero ter um impacto bom para o futuro.”

“Quero mais diversidade para meu esporte e espero que eu e minha família estejamos desempenhando um papel importante nisso.”

“Quero estar envolvido com FIA e F1 para mudar e fazer com que fique mais acessível na base. Tem que ser mais como o futebol, por exemplo, no qual as crianças jogam bola na rua. A maioria das crianças não vai chegar na F1.”

