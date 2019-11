Lewis Hamilton não gostou da ideia de desmatar a área do Camboatá para a construção de um autódromo para a Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Em coletiva antes do GP do Brasil, em São Paulo, o hexacampeão disse que é preciso preservar o meio ambiente e ponderou que uma nova pista brasileira para a F1 é desnecessária, já que Interlagos cumpre bem o seu papel. "Me lembro de Senna e tudo mais, então é uma honra correr em São Paulo e espero que o GP fique aqui", disse o britânico.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a possibilidade da extinção de espécies nativas na região de Deodoro, destinada à construção do Rio Motorpark, Hamilton respondeu: "Não sou fã desta possibilidade. Vocês têm um país muito bonito. A questão ambiental e climática é muito importante e deve ser um foco, então não dou meu apoio".

"Eu amo o Rio, é um lugar lindo, e quero passar mais tempo lá. E não quero correr em um circuito que tenha devastado terras nativas. A questão ambiental está ficando pior a cada dia. Acho que muitas áreas devem ser priorizadas, e o meio ambiente é uma delas. Então não acho que [a F1 ir para o Rio] seja o caminho certo", ponderou o britânico.

"É a primeira vez que ouvi sobre a corrida no Rio. Acho que se gasta muito dinheiro com circuitos e já há um aqui no Brasil, então não precisamos mais cortar árvores pra isso. Esse dinheiro pode ir para outras coisas. Se fosse meu dinheiro, colocaria em educação e coisas assim", afirmou.

O piloto da Mercedes ainda elogiou o autódromo de Interlagos: "Sou da velha guarda e amo Interlagos. Com os carros que temos hoje, ele está curto, gostaria que tivéssemos a versão antiga, de anos atrás. Acho que temos que defender os clássicos, e Interlagos é um deles. Também dá emprego a muito gente e não sou muito a favor de mudar, mas o Rio também é espetacular".

