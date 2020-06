Estamos a poucos dias do início da temporada 2020 da Fórmula 1, com o GP da Áustria, em um ano que será muito diferente do que conhecemos, principalmente pela falta do público no autódromo. Por isso, a Mercedes divulgou uma mensagem em vídeo de Lewis Hamilton dedicada aos fãs.

Nas corridas, é muito comum ver os pilotos destacando a importância do público em um final de semana, com todo o carinho que eles recebem e como eles transformam isso em incentivo para acelerar. Com portões fechados, o clima nos autódromos será muito diferente, e os pilotos já destacaram essa questão,.

Nesta quinta-feira, a Mercedes divulgou em suas redes sociais uma mensagem do hexacampeão Lewis Hamilton aos fãs. O britânico disse no vídeo que agradece as mensagens positivas dos fãs em um momento que a F1 está próxima de iniciar a "temporada mais difícil de todos os tempos".

Hamilton ainda falou sobre como sentirá falta dos fãs no autódromo e como será diferente correr sem eles presentes, que não deverão estar presentes pelo menos nas oito primeiras etapas de 2020.

"Olá pessoal, espero que todos estejam bem", disse Hamilton". "Estamos nos preparando da melhor maneira possível para aquela que será, na minha opinião, a temporada mais difícil de todos os tempos que nós e a Fórmula 1 já enfrentamos, com esse momento difícil que vivemos, além de todas as mudanças que precisamos fazer para manter a operação".

"Mas eu queria agradecer demais a todos vocês que têm mandado mensagens positivas. Tem nos ajudado muito nos últimos meses, a mim e ao time. Vamos sentir falta de vocês na corrida. Eu vou sentir a ausência de vocês".

"Guiar por arquibancadas vazias não será tão inspirador, será bem solitário. Mas sabemos que vocês estarão conosco em espírito. Torçam por nós e se mantenham positivos".

