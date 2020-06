Após o anúncio do fim da parceria com a ROKiT, ex-patrocinadora master, a Williams anunciou que teria uma pintura nova para a temporada da Fórmula 1, diferente da vista nos testes em Barcelona no início do ano. A equipe britânica revelou seu novo carro nesta sexta (veja imagens na galeria no final da matéria).

A ROKiT havia assinado com a equipe no início de 2019, com um acordo válido até 2023, mas a Williams optou por encerrar o acordo de modo antecipado sem explicar as razões por trás.

A nova pintura, branca e azul, traz uma grande presença de marca da empresa canadense do ramo alimentício Sofina, e a companhia global de tecnologia Acronis.

A frente da asa traseira traz o nome Williams, mas isso poderá ser modificado caso a equipe encontre outro patrocinador master.

As novas cores da Williams vêm em um momento em que a equipe tenta dar a volta por cima após duas temporadas muito problemáticas, onde terminou em último no mundial de construtores. Para a temporada 2020, a equipe manteve o britânico George Russell e trouxe o novato Nicholas Latifi.

Galeria Lista Williams livery 1 / 3 Foto de: Williams Williams livery 2 / 3 Foto de: Williams Williams livery 3 / 3 Foto de: Williams

