Hamilton ‘lidera’ F1 a partir do GP de Mônaco; entenda crescimento

A Mercedes vem em franca recuperação na temporada de 2024 da Fórmula 1, vencendo três vezes nas últimas quatro etapas do campeonato. São duas vitórias de Lewis Hamilton e uma de George Russell, com este último desclassificado no GP da Bélgica, o que poderia ter ajudado ainda mais a equipe comandada por Toto Wolff.

Para uma temporada que prometia ser das mais difíceis, ainda com os ecos do anúncio de Hamilton na Ferrari em 2025, o atual momento é de deixar membros da equipe e fãs mais esperançosos quanto ao futuro do time.

Pegando o desempenho de Hamilton, desde o GP de Mônaco, o heptacampeão seria o líder do campeonato caso o certame fosse iniciado no Principado. O inglês soma 115 pontos, contra 114 de Oscar Piastri. Confira.

Tabela de pontuação de Mônaco até Bélgica

PILOTOS PONTOS Max Verstappen 98 Lando Norris 98 Charles Leclerc 64 Oscar Piastri 114 Carlos Sainz 69 Lewis Hamilton 115 Sergio Pérez 24 George Russell 72

Contudo, a equipe de Brackley ainda não é vista como a detentora do melhor carro da temporada, como destaca o ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1, Rico Penteado: "A Mercedes não está deixando escapar oportunidades nenhuma de marcar pontos, então está muito apertado, mas daí a dizer que a Mercedes agora tem o melhor carro, já é um pouco distorcido."

Vale destacar que em Mônaco, a Mercedes trouxe uma asa dianteira nova, peça que foi apontada pelo diretor técnico da equipe James Allison como o grande 'pulo do gato' do time de Brackley que estava passando despercebido por todos.

Piastri

Um destaque que vale menção é Oscar Piastri. O piloto da McLaren, em sua segunda temporada pela equipe, conseguiu sua primeira vitória na Hungria, com Lando Norris em segundo. O australiano no momento está apenas 10 pontos do monegasco da Ferrari, Charles Leclerc - que também só tem um triunfo em 2024, em casa.

