F1 - Waché: Red Bull esperava mais do RB20

Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, avaliou que o RB20, carro da equipe austríaca em 2024, ficou abaixo do esperado. Na pausa de agosto, a Red Bull ainda lidera os dois campeonatos da Fórmula 1. Max Verstappen pode contar com uma vantagem de 78 pontos entre os pilotos, enquanto a diferença entre os construtores é de 42 pontos, apesar das corridas abaixo das expectativas de Sergio Pérez.

A margem foi construída principalmente nas primeiras corridas e diminuiu consideravelmente depois. As cartas estão embaralhadas de forma diferente de um ano atrás, quando Verstappen disse, em tom de brincadeira, que poderia levar o título de construtores sozinho.

Desde então, McLaren e Mercedes se aproximaram cada vez mais da equipe austríaca. Verstappen foi ainda mais longe na Hungria. Quando lhe perguntaram o quanto a concorrência poderia chegar perto da Red Bull, ele respondeu: "Você precisa inverter a situação e perguntar o quanto podemos nos aproximar da concorrência. Nas últimas semanas, não tivemos o carro mais rápido".

'Esperava algo mais com base nossas próprias ferramentas'

Isso diz algo sobre a progressão de outras equipes, embora o diretor técnico Pierre Waché tenha reconhecido, durante uma entrevista exclusiva para o Motorsport.com, que a Red Bull também esperava mais do RB20.

Quando perguntado se o carro de 2024 correspondeu às expectativas até agora, a resposta foi: "Eu diria que não exatamente. Sem dúvida, melhoramos o carro em comparação com o ano passado, embora em algumas áreas não tenhamos conseguido o que esperávamos. Especialmente nas curvas rápidas, esperávamos algo mais do que o que temos agora. Sem olhar para a concorrência, com base apenas em nossas próprias ferramentas, esperávamos algo mais".

As palavras de Waché levantam a questão de se a diferença entre as expectativas e a realidade está relacionada à correlação, um tópico que tem sido discutido com mais frequência nos últimos meses.

"Acho que alguns aspectos podem estar ligados à correlação. Usamos um túnel de vento relativamente antigo e, além disso, temos menos tempo no túnel de vento devido à nossa posição no campeonato", aponta o diretor técnico sobre o sistema de handicap aerodinâmico que dá à equipe líder menos corridas no túnel de vento. "E isso também se deve ao fato de estarmos no terceiro ano dos regulamentos atuais".

Perguntado sobre os pontos fortes e fracos do RB20, Waché ri: "Não sei se temos outro ponto forte!" É uma brincadeira, já que Verstappen conquistou até agora sete vitórias com o carro de Milton Keynes.

"Acho que melhoramos muito em curvas lentas e de velocidade média em comparação com o ano passado. Agora estamos - relativamente falando, em comparação com a concorrência - um pouco mais fracos nas curvas rápidas do que no ano passado. No ano passado, éramos muito bons nesse aspecto. Por fim, ainda estamos claramente fracos nas curvas, mas esse também foi o caso no ano passado. Com isso, não demos o passo esperado", concluiu o diretor técnico.

Não se surpreende com a aproximação da concorrência

Embora Waché diga que a Red Bull gostaria de ter visto um pouco mais do RB20, a julgar pelas simulações, ele não está surpreso com o fato de a concorrência ter alcançado a Red Bull tão rapidamente nos últimos meses:

"Não, para ser honesto, já esperávamos a concorrência antes. No início de 2022, não tínhamos o carro mais rápido, a Ferrari tinha o carro mais rápido na época. Então, esperávamos muita oposição em 2023, mas isso não aconteceu. Em 2024, também esperávamos os outros desde a primeira corrida, porque é claro que o desempenho que você pode encontrar sob as mesmas regras é limitado. Depois de um atraso de quatro ou cinco corridas, eles ainda vieram, mas, para ser honesto, esperávamos isso desde o início", comentou.

A explicação para a recuperação do atraso tem dois pontos. Em primeiro lugar, é normal que a competição se aproxime com regulamentos estáveis, embora, como mencionado, a Red Bull não tenha feito a mudança que se esperava.

"Acho que é uma combinação das duas coisas", continuou Waché. "As limitações desses regulamentos são muito grandes e, se você mantiver os regulamentos estáveis, é quase garantido que o restante se aproximará". Isso levanta a questão de saber se a Red Bull está lentamente se aproximando do limite máximo do que é possível de acordo com essas regras.

"Talvez seja o limite desse conceito, mas isso não significa que seja o limite geral. Neste negócio, você sempre se inspira nas ideias de outras pessoas. Nos últimos dois anos, a maioria das equipes teve ideias nossas, embora você também precise que outras pessoas encontrem coisas para que você possa dar um novo passo. Isso está começando a decolar agora e pode fazer com que o teto fique um pouco mais alto novamente", concluiu Waché.

