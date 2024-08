Adrian Newey ainda não pode divulgar qual será sua futura equipe na Fórmula 1 por questões contratuais com a Red Bull, porém, segundo a revista italiana Autosprint, o engenheiro britânico escolheu a Aston Martin e já teria assinado o acordo.

Há algum tempo Lawrance Stroll tenta levar o britânico para a equipe e, ao que a revista indica, isso finalmente se tornará uma realidade. Acontece que Newey só poderá confirmar a informação após a pausa de agosto, para cumprir uma das cláusulas de seu contrato com os taurinos.

Importante ressaltar que Newey teria o desejo de continuar na Grã-Bretanha. Com a base da Aston Martin sendo em Gaydon, na Inglaterra, isso teria tido um peso importante para o engenheiro no momento da tomada de decisão.

A revista ainda reportou que o acordo teria sido fechado no valor de 100 milhões de dólares por quatro anos, quase R$ 600 milhões anuais. Apesar da especulação, os dados oficiais não serão revelados, como é de prática.

Newey já passou pela Williams, McLaren e, atualmente, tem papel importante na Red Bull. O engenheiro participou de projetos de sucesso, auxiliando na conquista de pelo menos um campeonato para cada uma das equipes que passou.

Agora, o Autosprint revela que o britânico acredita na parceria com a Honda e no projeto de Stroll, além de já ter visitado as novas instalações da Aston Martin.

Essa mudança também marca a primeira vez que Fernando Alonso e Adrian Newey irão trabalhar juntos em uma equipe.

