A chegada de Carlos Sainz na Williams em 2025 traz um sentimento de positividade para a equipe, além das muitas mudanças que acontecem internamente, focando em conquistar melhores resultados na Fórmula 1. Apesar disso, Alexander Albon escolheu manter os pés no chão.

Mesmo marcando quatro pontos na primeira metade do campeonato de 2024 e ocupando a nona colocação na tabela de construtores, o piloto não acredita que a Williams será competitiva o suficiente em 2026.

Ao ser questionado sobre o futuro do time, Albon comentou que seria "otimismo demais" imaginar que poderiam estar lutando pela liderança no mesmo ano em que o regulamento da F1 sofrerá modificações.

"Temos que ser realistas, permanecer determinados e focar no longo caminho que temos pela frente", disse ao GPfans.

"O problema é que muitas equipes dizem que 2026 é um marco fácil, é um reinício das regras. Sabemos que, para sermos competitivos em 2026, precisamos realmente mudar algumas coisas dentro da equipe".

Apesar de não ter confiança que a Williams conseguirá mudar todo o necessário para 2026, Albon acredita que poderá ver a equipe lutando pela ponta no ano seguinte, em 2027.

"As coisas mudam. Estamos sofrendo um pouco com algumas dessas mudanças, principalmente neste ano, mas estamos caminhando na direção certa. Acho que 2026 é um pouco cedo, mas espero que possamos dar um salto para 2027".

Alex também avaliou as mudanças que aconteceram na McLaren e os resultados que estão sendo mostrados em pista pela equipe de Zak Brown.

"Acho que a McLaren mostrou que isso é possível. Eles foram capazes de construir uma grande base e são uma equipe que não deve ser apenas admirada, mas uma inspiração".

Lembra dele? PEDRO LAMY revela AJUDA de SENNA para entrar na F1 e fala sobre ACIDENTES de ÍMOLA-94

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!