Comparação entre as asas dianteiras da Renault F1 Team R.S.20 dos GPs da Austrália e da Áustria 1 / 4 Foto de: Giorgio Piola A asa dianteira apresentou inúmeras mudanças, a maioria das quais se concentra em melhorar o desempenho externo da asa dianteira. Uma forma revisada da placa de pé altera a vorticidade do fluxo de ar, que, combinada com a nova estrutura montada em cima, ajuda a puxar o fluxo de ar através e ao redor do pneu dianteiro. A dobra angular para fora da placa final também foi alterada para levar em conta as alterações na placa de pé e o detalhe adicionado no canto superior traseiro. O ponto em que a aba encontra a placa final também foi ajustado de acordo com as demais alterações

Bargeboard da Renault F1 Team R.S.20 2 / 4 Foto de: Giorgio Piola O bargeboard é uma região extremamente complexa e sensível do carro, pois é um ponto de encontro para inúmeras estruturas de fluxo. O primeiro elemento vertical dos bargeboards teve uma alteração de forma, enquanto um conjunto de barbatanas com formatos semelhantes aos de cogumelos foi adicionado ao topo da placa dos pés, uma tentativa dos projetistas de estimular o fluxo de ar a seguir um caminho diferente. Na seção mais externa, um trio de aletas ajuda a manipular o fluxo de ar quando as estruturas de esteira e fluxo colidem

Renault F1 Team R.S.20 3 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um aspecto interessante é que a equipe usou uma tomada de resfriamento assimétrica na parte traseira do carro para a Áustria, com uma abertura maior no lado esquerdo do carro. O difusor também passou por algumas alterações no canto externo, com um slot adicional adicionado à parte superior das abas no estilo Gurney, enquanto a forma do perfil externo principal também foi alterada