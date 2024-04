A Porsche Carrera Brasil volta a ser disputada neste fim de semana no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP). Nos dias 27 e 28 de abril os carros de corrida mais produzidos do mundo vão acelerar pela terceira etapa da temporada 2024.

Werner Neugebauer, piloto do Porsche 911 GT3 992 #8 da Mahrte Racing Team, tem duas vitórias em quatro corridas disputadas na temporada, ocupando a segunda colocação no campeonato, a três pontos do líder.

“Nesse final de semana a gente chega em Interlagos na metade do campeonato. É a pista que a gente mais anda no ano, o que torna as coisas mais competitivas. A etapa com certeza vai ser uma das mais movimentadas, então vai ser muito legal poder receber o pessoal da Mahrte e da Cofap. Espero fazer bons pontos para o campeonato, continuar a boa campanha que eu estou fazendo e sair de lá bem-posicionado na tabela”, disse o piloto campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Os números de Neugebauer no traçado da capital paulista tem 62 corridas com 28 presenças no pódio, sendo seis vitórias, e três pole positions. A última pole do piloto no circuito foi cravada na quarta etapa da temporada 2023. A última vitória aconteceu também na temporada passada, na primeira etapa do campeonato Endurance ao lado de Ricardo Zonta.

A programação da terceira etapa da Porsche Cup Brasil prevê um treino opcional na quinta-feira (25). A sexta-feira (26) tem mais um treino opcional na parte da manhã e o treino livre na parte da tarde. O sábado (27) começa com a classificação na parte da manhã e a primeira corrida da etapa na parte da tarde. No domingo (28) acontece a corrida que fecha a terceira etapa.

