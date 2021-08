A SportsPro Media, veículo britânico focado nos negócios de mídia esportiva, divulgou nesta semana sua tradicional lista 50MM, com os atletas mais influentes do mundo, voltado para o mundo do marketing. E enquanto a ginasta Simone Biles lidera o compilado, o esporte a motor está presente com três representantes: Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo, da Fórmula 1, além de Valentino Rossi, da MotoGP.

Em sua décima segunda edição, a lista da SportsPro considera cinco aspectos desempenhados pelos atletas em plataformas como as redes sociais. São elas: frequência de publicações, alcance, engajamento e interações, baseada em demografia e atratividade. Cada um desses fatores gera uma pontuação e sua somatória forma o resultado final de cada atleta.

Biles, que lidera a lista deste ano, era o principal nome entre os mais de 11 mil atletas que competiram nas Olimpíadas de Tóquio, e esteve sob os holofotes quando desistiu de disputar algumas finais da ginástica prezando pela sua saúde mental, uma decisão que foi aplaudida por trazer mais atenção ao tópico.

A americana, que marcou 183 pontos, superou a tenista Naomi Osaka, com 179. Completaram o top 5 a goleira da seleção norte-americana de futebol Ashlyn Harris, o boxeador mexicano Canelo Álvarez e o jogador argentino Paulo Dybala.

O heptacampeão da F1, Lewis Hamilton, é o melhor posicionado nesta lista, ocupando o 16º lugar. Nos últimos anos, o britânico tornou-se uma das vozes mais ativas no mundo do esporte contra o racismo e a desigualdade, tendo também uma forte presença nas redes sociais. O piloto da Mercedes terminou à frente de outros grandes nomes do esporte mundial como o astro do basquete LeBron James (24º) e o tenista Rafael Nadal (26º).

Em meio à sua última temporada como piloto da MotoGP, o multicampeão Valentino Rossi ocupa a 29ª posição. Recentemente, o italiano analisou o impacto que sua longeva carreira teve na popularidade do Mundial de Motovelocidade, tornando a categoria mais conhecida pelo público.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pouco atrás de Rossi, ocupando a 32ª posição, está o piloto da McLaren na F1 Daniel Ricciardo. O australiano, que vive um momento complicado em sua adaptação ao carro da equipe britânica, sempre foi muito ativo nas redes sociais, e conta com um grande número de seguidores.

A lista conta ainda com dois atletas brasileiros: o jogador de futebol Neymar, em 31º e o surfista Gabriel Medina, na 36ª posição.

Confira a lista da SportsPro com os 50 atletas mais influentes do mundo:

1 - Simone Biles (ginástica - EUA)

2 - Naomi Osaka (tênis - Japão)

3 - Ashlyn Harris (futebol - EUA)

4 - Canelo Alvarez (boxe - México)

5 - Paulo Dybala (futebol - Argentina)

6 - Cristiano Ronaldo (futebol - Portugal)

7 - Ali Krieger (futebol - EUA)

8 - Stefanos Tsitsipas (tênis - Grécia)

9 - Novak Djokovic (tênis - Sérvia)

10 - Alex Morgan (futebol - EUA)

11 - Hardik Pandya (críquete - Índia)

12 - Lionel Messi (futebol - Argentina)

13 - Roger Federer (tênis - Suíça)

14 - Sergio Ramos (futebol - Espanha)

15 - Karim Benzema (futebol - França)

16 - Lewis Hamilton (Fórmula 1 - Inglaterra)

17 - Te'a Cooper (basquete - EUA)

18 - Robert Lewandowski (futebol - Polônia)

19 - Grigor Dimitrov (tênis - Bulgária)

20 - Nyjah Huston (skate - EUA)

21 - Serena Williams (tênis - EUA)

22 - Candace Parker (basquete - EUA)

23 - Kylian Mbappé (futebol - França)

24 - LeBron James (basquete - EUA)

25 - Dominic Thiem (tênis - Áustria)

26 - Rafael Nadal (tênis - Espanha)

27 - Thomas Müller (futebol - Alemanha)

28 - Katie Ledecky (natação - EUA)

29 - Valentino Rossi (motovelocidade - Itália)

30 - Stephen Curry (basquete - EUA)

31 - Neymar (futebol - Brasil)

32 - Daniel Ricciardo (Fórmula 1 - Austrália)

33 - Bethany Hamilton (surfe - EUA)

34 - Kristie Mewis (futebol - EUA)

35 - Megan Rapinoe (futebol - EUA)

36 - Gabriel Medina (surfe - Brasil)

37 - Kelley O'Hara (futebol - EUA)

38 - Riyad Mahrez (futebol - Argélia)

39 - Julie Ertz (futebol - EUA)

40 - Cody Bellinger (beisebol - EUA)

41 - Mesut Özil (futebol - Alemanha)

42 - Chloe Kim (snowboard - EUA)

43 - Tobin Heath (futebol - EUA)

44 - Lieke Martens (futebol - Holanda)

45 - Sydney Dwyer (futebol - EUA)

46 - Cam Newton (futebol americano - EUA)

47 - Shikhar Dhawan (críquete - Índia)

48 - Paul Pogba (futebol - França)

49 - Sydney McLaughlin (atletismo - EUA)

50 - Devin Booker (basquete - EUA)

