Fernando Alonso, da Alpine, espera que o novo regulamento de 2022 traga muitas surpresas quando os carros iniciarem os testes de inverno.

Após um ano de atraso, a F1 introduzirá os as novas regras que trarão mais downforce e deixarão os carros menos dependentes de ar limpo para correr.

Essa grande mudança significa que os times mudaram o foco para o próximo ano antes do esperado, tendo que começar do zero um carro para a temporada.

As mudanças de regras, combinadas com o teto de gastos de 140 milhões de dólares, dão a oportunidade de bagunçar o cenário da categoria.

Alonso diz que não tem nenhuma informação sobre como sairá o carro da Alpine em 2022, mas ele acredita que veremos algumas surpresas quando as equipes começarem as suas apresentações.

"Nós estamos trabalhando no projeto do próximo ano, mas está tudo recente e ninguém sabe quais são os números, nós não temos como comparar", disse o bicampeão. "Então nós estamos realistas e esperando por fevereiro, porque nós veremos muitas surpresas para todos."

"Nós veremos filosofias diferentes, nós veremos ideias diferentes e teremos tempo para reagir se surgir algo interessante".

Enquanto analistas apontam que os melhores times, Mercedes e Red Bull, ainda são os mais preparados para tirar o máximo do livro de regras de 2022, Alonso acredita que não há garantias de que qualquer equipe fará isso, e que quem sair na frente será difícil de alcançar.

"Eu acho que não tem garantias, nenhuma ideia de que você pode prever o futuro de qualquer equipe. Provavelmente até os times no topo, que estão dominando agora, estão muito preocupados com as novas regras e como vão interpretar nos carros."

"O que você ver no próximo ano nas primeiras corridas será o primeiro ano do regulamento. Eventualmente, você verá os mesmos resultados por quatro ou cinco anos igual nós vimos, um time que sai na frente na mudança de regulamento parece manter a vantagem para o ano. Todos se aproximam, mas é o mesmo que vence".

"Então ano que vem será interessante, principalmente para jovens pilotos, como eles decidem o seu futuro. Porque nenhum time tem garantias de boa performance.

