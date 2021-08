F1: Montoya aponta 'diferença sutil' entre Verstappen e Pérez

Juan Pablo Montoya vê uma diferença na maneira como Max Verstappen e Sergio Pérez dirigem a Red Bull. Para o colombiano, a explicação está relacionada à falta de confiança do mexicano no carro.

Pérez encontrou um carro muito diferente ao trocar a antiga Racing Point (agora Aston Martin) para a Red Bull neste ano, levando o piloto mexicano a precisar de algum tempo de adaptação antes de se sentir preparado com o RB16B.

Esse momento pareceu vir na sexta corrida do campeonato, quando Pérez conquistou a vitória no GP do Azerbaijão, e na etapa seguinte quando terminou em terceiro lugar no GP da França. No entanto, Pérez ainda não conseguiu se sentir totalmente confortável com o carro, algo que Juan Pablo Montoya também analisa.

Em entrevista ao Motorsport da Holanda sobre as dificuldades de Checo, Montoya respondeu:

"É difícil saber porque eles não são muito abertos sobre isso. Eles realmente não falam sobre como se sentem confortáveis ​​com o carro, nem o quão difícil é dirigir o carro."

O ex-piloto da Williams e McLaren na Fórmula 1 logo explicou uma sutil diferença que encontrou na direção entre Verstappen e Pérez

"Se você olhar para a Red Bull, nas mãos de Max parece um carro realmente bom, estável e previsível. E ele se sente confortável ao dirigi-lo. Mas se olha o Checo, ele tem que lutar. Se olhas o Pérez, parece sempre, na minha opinião, que ele entra na curva antes porque tem medo que o carro rode na entrada da curva. Seu companheiro de equipe dá uma freada forte e ele acaba passando por cima das zebras internas. Provavelmente não confia tanto no carro."

Montoya acredita também que a diferença de conforto no carro é o que afeta Daniel Ricciardo em seu primeiro ano como piloto da McLaren.

“O mesmo vale para Ricciardo. Ricciardo não é um mau piloto. Acho que ele tem um grande talento, mas Lando [Norris] está confortável no carro e Ricciardo não. E isso faz toda a diferença do mundo”, ele explicou.

