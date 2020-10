A semana da Fórmula 1 antes da chegada à Ímola foi movimentada, com mais três nomes confirmados no grid de 2021: Pierre Gasly na AlphaTauri e Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo. Com isso, o mercado começa a se fechar para o próximo ano, mas ainda há vagas interessantes em aberto.

Das dez equipes do grid, seis estão com suas duplas fechadas: Ferrari, McLaren, Renault, Alfa Romeo, Aston Martin e Williams. Inicialmente, haviam rumores de uma possível substituição de George Russell por Sergio Pérez na Williams, apesar do britânico seguir bancando sua permanência na equipe. Na coletiva do GP da Emilia Romagna, o chefe interino da equipe, Simon Roberts, confirmou a permanência de seus dois pilotos.

Das quatro equipes ainda com vagas em aberto, uma delas parece ser apenas uma questão de tempo até confirmar seu segundo nome. Enquanto Valtteri Bottas já está confirmado na Mercedes, Lewis Hamilton segue negociando para o próximo ano, mas uma troca de equipe do atual hexacampeão parece altamente improvável.

Já as outras vagas ainda disponíveis no grid são vistas com muita atenção por todos. Entre Red Bull e AlphaTauri, as duas equipes da marca austríaca de bebidas energéticas, já temos dois dos quatro nomes confirmados: Max Verstappen na Red Bull e Pierre Gasly na AlphaTauri. Mas os nomes de seus companheiros de equipe são marcados por muitas dúvidas.

Na Red Bull, a situação de Alex Albon parece cada vez mais irreparável, com o tailandês tendo apenas o GP da Emilia Romagna deste fim de semana para reverter sua situação. A equipe pretende definir o companheiro de Verstappen até o GP da Turquia e além de Albon, Christian Horner já deixou claro que analisa duas possibilidades de fora de sua Academia: Nico Hulkenberg e Sergio Pérez.

Já a situação da AlphaTauri pode depender diretamente da Red Bull. Enquanto Gasly está confirmado, Kvyat passa por uma situação similar à de Albon, podendo perder sua vaga para 2021. E o russo pode, inclusive, ser substituído pelo tailandês caso ele não tenha seu contrato renovado na outra equipe. Um terceiro nome ainda corre por fora: Yuki Tsunoda, piloto da Academia que corre atualmente na Fórmula 2. Mas o japonês ainda depende de um detalhe essencial: terminar na posição ideal para conquistar os pontos para a superlicença, documento necessário para correr na F1.

E a única equipe que ainda não divulgou nenhum nome para o próximo ano é a Haas e há muita expectativa sobre quais serão seus pilotos. Gunther Steiner fala repetidamente sobre a lista de 10 nomes que são considerados pela marca norte-americana, mas dois nomes são vistos como favoritos: o russo Nikita Mazepin e o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão.

Confira na tabela abaixo como está a situação do grid de 2021. Entre os confirmados, está entre parênteses o tempo de duração do contrato de cada um. Já entre os apontados, (-) significa um piloto que corre atualmente por aquela equipe.

Equipe Motor Pilotos confirmados Nomes apontados Mercedes Mercedes Valtteri Bottas (- 2021) Lewis Hamilton (-) Ferrari Ferrari Charles Leclerc (- 2024)

Carlos Sainz (2021 - 2022)

Red Bull Racing Honda Max Verstappen (- 2023) Alexander Albon (-)

Nico Hulkenberg

Sergio Pérez McLaren Mercedes (em 2021) Daniel Ricciardo (2021 - ?) Lando Norris (- 2022) Renault Renault Esteban Ocon (- 2021+)

Fernando Alonso (2021 - 2022)

Aston Martin Mercedes Lance Stroll (- 2021) Sebastian Vettel (- ?) AlphaTauri (antiga Toro Rosso) Honda Pierre Gasly (- 2021) Alexander Albon

Yuki Tsunoda Daniil Kvyat (-) Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen (- 2021) Antonio Giovinazzi (- 2021) Haas Ferrari Robert Shwartzman

Robert Shwartzman

Callum Ilott Mick Schumacher Nikita Mazepin Williams Mercedes George Russell (- 2021) Nicholas Latifi (- 2021)