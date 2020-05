Com a ida de Carlos Sainz para a Ferrari, uma das vagas na McLaren estava livre para 2021, até a contratação de Daniel Ricciardo. Houve certa dúvida sobre quem ocuparia a vaga mas, segundo o CEO da McLaren, Zak Brown, um nome nunca esteve nos planos da equipe: o de Sebastian Vettel.

Em entrevista à Sky Sports F1, Brown afirmou que o tetracampeão nem chegou a ser considerado porque a equipe considerava Ricciardo o candidato ideal para preencher a vaga deixada por Sainz. Ele disse também que sabia que existia a chance de Sainz deixar a McLaren no final do ano, que já estava em contato com a Ferrari.

Com isso, Ricciardo já estava em sua mira, após quase assinar com a equipe em 2019.

"Obviamente Seb é um piloto excelente e um tetracampeão", disse. "Mas acredito que já tinhamos um caminho a seguir na pré-temporada: Daniel ou Carlos. Nunca fomos além disso, e, especialmente com a notícia de Seb vindo tarde, já estávamos em outra rota".

Brown revelou que sabia da possível ida de Sainz para a Ferrari, e confirmou que deu permissão ao espanhol para conversar com a rival, apesar de ainda ter um ano de contrato pela frente.

"Eu aprendi que na F1 você não espera por nada a não ser o inesperado", disse. "Nós tínhamos uma noção, começamos a conversar com Carlos nas férias sobre seu futuro com nós e se ele queria correr com a McLaren ou a Ferrari".

"Nós temos uma relação muito forte com Carlos, seu empresário e seu pai. Isso não foi uma surpresa para nós, já que anunciamos Daniel rapidamente. Nós fizemos esse processo juntos".

"Acho que essa movimentação teria acontecido com ou sem a Covid, porque essas conversas começaram antes da pandemia".

Brown acredita que a tensão vista na Ferrari na temporada passada deve continuar em 2020.

"Claramente o ambiente na Ferrari não é dos melhores na garagem com os pilotos e a direção. Não parece ser uma família feliz. Mas acho que isso vai render corridas excitantes em 2020 porque o que vimos no Brasil era inevitável, era algo que vinha se construindo. Acredito que teremos mais em 2020".

Brown acredita que a Renault é uma opção para Vettel, mas vê o piloto mais próximo da aposentadoria.

"Acho que depende. Se o Seb olhar, não acho que Mercedes ou Red Bull serão opções para ele, não vai ter a McLaren, Ferrari muito menos. Então sua melhor opção seria a Renault mesmo. Mas a questão é: Seb vai querer ir para uma equipe que provavelmente não vencerá em 2021?".

"É uma grande equipe que deveria estar crescendo. Mas acredito que, a menos que Seb queira reiniciar uma jornada com uma equipe com um objetivo, ele vai acabar se aposentando, infelizmente".

GALERIA: Relembre todas as vitórias de Sebastian Vettel na F1

Galeria Lista GP da Itália de 2008 1 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China de 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Grã-Bretanha de 2009 3 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2009 4 / 53 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi de 2009 5 / 53 Foto de: XPB Images GP da Malásia de 2010 6 / 53 Foto de: XPB Images GP da Europa de 2010 7 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Brasil de 2010 9 / 53 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi de 2010 10 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images GP da Austrália de 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia de 2011 12 / 53 Foto de: XPB Images GP da Turquia de 2011 13 / 53 Foto de: XPB Images GP da Espanha de 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco de 2011 15 / 53 Foto de: XPB Images GP da Europa de 2011 16 / 53 Foto de: XPB Images GP da Bélgica de 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália de 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2011 19 / 53 Foto de: XPB Images GP da Coreia de 2011 20 / 53 Foto de: XPB Images GP da Índia de 2011 21 / 53 Foto de: XPB Images GP do Bahrein de 2012 22 / 53 Foto de: XPB Images GP de Singapura de 2012 23 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2012 24 / 53 Foto de: XPB Images GP da Coreia de 2012 25 / 53 Foto de: XPB Images GP da Índia de 2012 26 / 53 Foto de: XPB Images GP da Malásia de 2013 27 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Bahrein de 2013 28 / 53 Foto de: XPB Images GP do Canadá de 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha de 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica de 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália de 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Coreia de 2013 34 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Índia de 2013 36 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Abu Dhabi de 2013 37 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP dos Estados Unidos de 2013 38 / 53 Foto de: XPB Images GP do Brasil de 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images GP da Malásia de 2015 40 / 53 Foto de: XPB Images GP da Hungria de 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália de 2017 43 / 53 Foto de: XPB Images GP do Bahrein de 2017 44 / 53 Foto de: LAT Images GP de Mônaco de 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Brasil de 2017 47 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Austrália de 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Bahrein de 2018 49 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá de 2018 50 / 53 GP da Grã-Bretanha de 2018 51 / 53 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images GP da Bélgica de 2018 52 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP de Singapura de 2019 53 / 53 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

VÍDEO: Reginaldo Leme fala sobre troca da Ferrari e avalia futuro de Vettel

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.