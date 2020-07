Lewis Hamilton continua fazendo história na Fórmula 1. O recordista de pole positions conseguiu o feito mais uma vez, sua 90ª na categoria, superando Valtteri Bottas, e batendo o recorde da pista com 1min13s447. Com sete vitórias no Hungaroring, Hamilton falou sobre a disputa acirrada com Bottas neste sábado (18) e igualar o recorde de vitórias em um mesmo circuito, que pertence a Michael Schumacher.

"A Hungria sempre foi um bom campo de caça para mim", disse Hamilton, que conquistou sua segunda pole na temporada. "Valtteri fez um ótimo trabalho hoje, aplicando muita pressão. [Ele] não facilita nada para mim. Requer perfeição absoluta quando se trata de dar voltas e se classificar assim é o que mais gosto de fazer”, completou.

O hexacampeão mundial venceu pela primeira vez em 2020 na semana passada, no GP da Estíria e diminuiu a diferença para Bottas no Mundial de Pilotos. Hamilton está seis pontos atrás do finlandês, que cravou a pole e venceu na primeira etapa em Spielberg, além de subir no pódio na última etapa.

Dominante ao longo do classificatório deste sábado, Hamilton também falou sobre a evolução da tecnologia na F1.

“Estamos constantemente aumentando o nível. Dirigir um carro como esse em uma pista como essa é simplesmente incrível. Hoje, a curva 11 foi praticamente plana para nós, o que é bastante insano, as velocidades que passamos por lá".

"É impressionante ver até que ponto a tecnologia avançou”, disse o piloto inglês, que acumula 85 vitórias na categoria.

Com as 90 poles, Hamilton agora tem o mesmo número combinado de poles de Vettel (57) e Jim Clark (33). O piloto da Mercedes, no entanto, ponderou que o carro está no limite. "Seja qual for o caso, é intenso", disse Hamilton.

"Estamos desempenhando no máximo de nossas capacidades, estamos no limite. Sim, temos um carro veloz, mas levando o carro ao limite, mexendo aqui e ali, para ir melhor do que qualquer outro. E é isso que vamos continuar a fazer”, completou.

Além de Hamilton na pole position, Bottas partirá da segunda colocação, seguido por Lance Stroll e Sergio Pérez, ambos da Racing Point. Tetracampeão mundial, Sebastian Vettel fecha o top-5.

O Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 tem largada marcada para esse domingo às 10h10 da manhã (horário de Brasília), no circuito de Hungaroring, em Budapeste. E você acompanha toda a ação e a repercussão da prova aqui no Motorsport.com.

Q4: Cacá Bueno analisa a performance voadora da Mercedes na Hungria

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga