A Ferrari teve a melhor sessão de classificação na temporada 2020 da Fórmula 1 até o momento. Na Hungria, Sebastian Vettel largará em quinto e Charles Leclerc ao lado, em sexto, sendo o primeiro Q3 de 2020 a contar com a dupla. E Vettel saiu do treino feliz, afirmando que a Ferrari conseguiu recuperar um pouco da performance.

Vettel reconheceu que a falta de retas em comparação com a Áustria jogou a favor da equipe, e que isso permitiu que a Ferrari melhorasse em termos de competitividade em comparação aos demais rivais, com exceção da Mercedes. Hamilton terminou 1s3 a frente do alemão.

As Ferraris são os primeiros do grid com pneus macios, já que tanto as Mercedes quanto as Racing Points largarão com compostos médios. A equipe não chegou a analisar de fato a atualização introduzida no GP da Estíria devido à chuva do sábado e o abandono precoce na corrida.

"Acho que estamos muito melhores que no final de semana passada", disse Vettel. "Pela primeira vez estamos os dois no Q3, então acho que a Áustria não encaixava muito bem para nós e perdíamos muito tempo nas retas. Acho que aqui há mais curvas para compensar isso".

"O carro tinha um balanço melhor, eu acho que estamos mais próximos em comparação aos que estão ao nosso redor, como Racing Point, Red Bull e McLaren. Isso é positivo".

"Precisamos manter isso. Tudo que importa agora é a preparação para a corrida amanhã. Largamos de macios, e os que estão a nossa frente vão de médios, os que estão atrás, de macios também, então teremos muito trabalho amanhã e vamos ver o que será possível fazer".

Perguntado sobre a expectativa para uma boa corrida, ele disse: "Sempre podemos esperar, a questão é se essa esperança é realista, mas estou aqui para correr, estamos aqui para correr e vencer".

"Então, no momento, não é como se tivéssemos ritmo para dominar e vencer sozinhos, mas vamos ver o que acontecerá. Acho que mencionei que os pneus serão cruciais porque estaremos em uma estratégia diferente".

"Acho que a corrida será interessante. E não sabemos, o clima pode ter um papel importante, então precisamos garantir que estaremos com a cabeça no lugar para fazer nosso trabalho".

Leclerc também concordou que houve um progresso na equipe.

"Sim, está muito melhor, com esse quinto e sexto", disse o monegasco. "E eu acho que nosso ritmo de corrida é um pouco melhor que o de classificação, então, com sorte, conseguiremos bons pontos amanhã".

"Pra mim, foi uma sessão difícil. Eu sofri um pouco com o carro no Q1 e no Q2, mas as coisas melhoraram no Q3".

Perguntado sobre o episódio do GP da Estíria, ele afirmou que aprendeu com o erro.

"Eu cancelei o que aconteceu na largada na Estíria, mas aprendi com meu erro. Amanhã eu estarei mais relaxado na largada. Geralmente, entre sexta e domingo, os pneus macios melhoram bastante".

"Com sorte, isso acontecerá amanhã também e teremos uma vantagem sobre a Racing Point e a Mercedes, que largarão de médio".

