Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta ao Istanbul Park depois de nove anos para realizar o GP da Turquia, que entrou no calendário da categoria máxima do automobilismo em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus.

De todo modo, o retorno do evento à elite do esporte a motor mundial foi bem visto por pilotos e fãs, sempre elogiosos ao traçado da pista turca. Um dos competidores que já venceu no autódromo, aliás, tem tudo para estar otimista. O britânico Lewis Hamilton, da já campeã Mercedes, triunfou na corrida disputada em 2010 e pode conquistar seu sétimo título da F1 no mesmo circuito.

Entretanto, a prova também pode ter repercussões negativas, já que o anglo-tailandês Alex Albon terá sua 'última chance' para mostrar que merece seguir na Red Bull. O Motorsport.com te mostra o que está em jogo no GP da Turquia de F1:

Hepta de Hamilton

Bottas e Hamilton

Maior vencedor da F1, hexacampeão da categoria e na caça ao sétimo título para igualar o recorde histórico do alemão Michael Schumacher, Hamilton tem boas chances de ser hepta caso seu companheiro finlandês Valtteri Bottas não vença e faça a volta a mais rápida. Veja:

Se Bottas for: Hamilton precisa do seguinte: 1º SEM volta mais rápida Terminar em 2º com ou sem volta mais rápida 2º COM volta mais rápida Terminar em 4º ou em melhor posição 2º SEM volta mais rápida Terminar em 5º com volta mais rápida ou em melhor posição 3º COM volta mais rápida Terminar em 5º ou em melhor posição 3º SEM volta mais rápida Terminar em 6º com ou sem volta mais rápida ou em melhor posição 4º COM volta mais rápida Terminar em 7º ou em melhor posição 4º SEM volta mais rápida Terminar em 8º com volta mais rápida ou em melhor posição 5º COM volta mais rápida Terminar em 8º ou em melhor posição 5º SEM volta mais rápida Terminar em 9º com volta mais rápida ou em melhor posição 6º COM volta mais rápida Terminar em 9º ou em melhor posição 6º SEM volta mais rápida Terminar em 10º com ou sem volta mais rápida ou em melhor posição 7º Hamilton campeão Antecipação da renovação do britânico com a Mercedes

Hamilton

O piloto ainda não tem contrato para 2021 e as negociações estão paradas. Assim, caso o britânico garanta o título, a tendência é que as tratativas tomem o caminho de um desfecho. Espera-se que as partes se acertem e que Hamilton siga na atual hexacampeã de construtores.

A 'última chance' de Albon

Albon

Pressionado em função dos maus resultados na comparação com o companheiro holandês Max Verstappen, Albon já foi avisado por dirigentes da Red Bull de que teria até o GP da Turquia para mostrar trabalho. Chegou a 'última chance' para o anglo-tailandês.

Hulkenberg

Em busca da vaga na Red Bull para 2021, Nico Hulkenberg ganhou força e virou o favorito para assumir o assento. Seu concorrente é o mexicano Sergio Pérez, que sairá da Racing Point, mas o alemão está na 'pole position' da disputa, conforme apurou o Motorsport.com.

O futuro de Pérez

Pérez

Com portas fechadas na Williams e perdendo força para ir para a Red Bull, Pérez precisa mostrar serviço. Só assim reverterá a situação atualmente desfavorável de modo a 'virar o jogo' e conseguir um bom assento para 2021. Entretanto, ele já considera um ano sabático...

