Demorou 14 etapas até que um piloto recebesse uma punição por exceder as trocas de componentes da unidade de potência. E quem garantiu essa distinção foi George Russell, que largará no fundo do grid para o GP da Turquia de Fórmula 1.

O piloto da Williams receberá um novo V6, turbo e MGU-H da Mercedes. Ao chegar na quarta versão de todas essas peças, ele recebeu uma punição que o garante a última posição no grid de largada. Ele ainda terá um novo MGU-K, mas como é o seu terceiro, ainda está no limite.

Em efeito, a punição é um legado ainda da primeira prova do ano, na Áustria, em julho, quando Russell abandonou com uma falha no motor após 49 voltas, em algo que foi descrito como problemas de pressão de combustível.

A unidade de potência retornou à sede da Mercedes em Brixworth e após investigações foi determinado que ele sofreu uma falha de embreagem.

Assim, Russell precisou adotar novos elementos já no GP da Estíria, e a equipe já estava ciente de que uma nova troca levaria à punição. O piloto tem sido uma presença regular no Q2, afirmando na coletiva da quinta que ele e a equipe têm uma compreensão melhor do carro.

"Acho que os carros da F1 são muito complexos. Tudo precisa funcionar em conjunto como um grande quebra-cabeça. E acho que estamos compreendendo tudo melhor. Tudo está funcionando mais tranquilo, e eu estou ganhando confiança a cada semana".

"Os engenheiros seguem melhorando os ajustes. Então acredito que a F1 seja sobre aprendizado e utilização desse aprendizado para tirar o melhor do momento. Acho que estamos chegando mais próximo das outras equipes".

Todas as notícias sobre o GP da Turquia de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos! Veja abaixo os horários da etapa turca:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate