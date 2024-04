A situação do mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2025 está travada desde que Fernando Alonso assinou a renovação de contrato com a Aston Martin. Contudo, algumas movimentações podem ocorrer nas próximas semanas envolvendo um dos pontos centrais desta 'trama': o jovem Andrea Kimi Antonelli.

De acordo com o jornalista Joe Saward, Williams e Mercedes - que busca um substituto para Lewis Hamilton - estudam a possibilidade de solicitar à FIA a liberação da superlicença ao italiano. Kimi completará 18 anos em agosto deste ano e por conta disso precisaria do 'ok' da federação para subir à F1.

A ideia é que o atual piloto da Prema na Fórmula 2 substitua Logan Sargeant. O 'plano', ainda de acordo com Saward, é deixar o norte-americano correr em Miami, na Flórida, sua 'home race' e então, colocar Kimi no assento ao lado de Alex Albon, já na prova que será disputada em Ímola no dia 19 de maio.

