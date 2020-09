Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca em um dos templos sagrados do esporte a motor mundial e realiza o GP da Itália no tradicionalíssimo circuito de Monza, ao norte de Milão.

A corrida deste domingo é a oitava da temporada 2020 e pode marcar o momento mais triste para a escuderia italiana da Ferrari nos últimos anos de sua trajetória na categoria máxima do automobilismo.

O time sequer pontuou na Bélgica e poderá agradecer pelo fato de a etapa de Monza não ter público, de modo que a torcida não estará presente para presenciar aquele que deve ser outro fiasco vermelho. É a tendência, considerando o péssimo motor ferrarista e as retas da pista.

Entretanto, a prova não será importante somente para a Ferrari, já que Renault, Red Bull e outras equipes também estarão sob os holofotes no GP do Itália. É o que explica o Motorsport.com:

Honra da Ferrari

A escuderia ocupa só a quinta posição em 2020. Está a dois pontos da Racing Point e duas à frente da Renault, podendo cair para o sexto posto. A Ferrari não termina no quinto lugar desde 1981. Daí em diante, sempre ficou pelo menos com a quarta colocação.

Sobrevida de Albon

Após ficar somente em oitavo na Espanha, o piloto voltou a decepcionar na Bélgica e foi só o sexto, sendo batido pelos dois carros da Renault enquanto seu companheiro Max Verstappen foi terceiro. A Red Bull nega um 'rebaixamento', mas Albon precisa render mais.

Moral de Gasly

Eleito 'Piloto do Dia' no último GP em Spa-Francorchamps, o competidor da AlphaTauri vive boa fase e somou 18 dos 20 pontos da equipe em 2020. Se seguir bem, deve ameaçar cada vez mais a vaga de Albon na Red Bull, da qual foi rebaixado justamente no GP da Bélgica de 2019.

Consolidação da Renault

Na Bélgica, Daniel Ricciardo foi quarto e Esteban Ocon foi quinto. No GP da Itália de 2019, os dois carros da equipe ocuparam as mesmas posições. Com o retrospecto positivo em Monza e a energia positiva de Spa, a Renault tem a chance de passar a Ferrari e se consolidar em 2020.

Reação da Racing Point

Uma das sensações da temporada da F1, a Racing Point foi mal na Bélgica e 'apenas' fechou a zona de pontuação em Spa. Para todos os efeitos, foi o pior resultado da equipe neste ano, já que o time só pontuou menos no GP da Grã-Bretanha, no qual Nico Hulkenberg sequer largou. Chegou a hora de a 'Mercedes rosa' mostrar seu poder de reação com Lance Stroll e Sergio Pérez. Principalmente com os rumores sobre a contratação de Sebastian Vettel...

Confira os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com no YouTube

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

