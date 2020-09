Sebastian Vettel disse que continua “focado na Fórmula 1” enquanto considera sua próxima mudança ao deixar a Ferrari.

O tetracampeão mundial de F1 deixará a Ferrari no final da temporada, depois que a equipe optou por não renovar seu contrato para além do final do ano.

Vettel confirmou que falou anteriormente com a Renault sobre uma oportunidade antes da contratação de Fernando Alonso pela equipe, e também teve "conversas soltas" com a Racing Point. Vettel continua intimamente ligado a um assento na Racing Point para 2021, quando a equipe será rebatizada de Aston Martin, mas o piloto alemão disse que ainda "não tem notícias sobre seu futuro".

Sem assentos realistas disponíveis para Vettel em equipes capazes de vencer corridas em 2021, isso o deixou pensando em uma mudança para o meio de grid da F1 após cinco anos na Ferrari.

Questionado pelo Motorsport.com se ele estava disposto a se juntar a um time que não ganhava uma corrida há vários anos, Vettel disse que só queria permanecer na F1 "para alcançar algo" com uma equipe que tinha potencial para lutar e melhorar.

“Não tenho muito interesse em estar em uma equipe que não estará em posição de lutar por algo pelo qual valha a pena lutar”, disse Vettel. “Acho que a grande incógnita também são as regras para 2022. Obviamente, muitas equipes estão esperando que isso mude muitas coisas.”

“Acho que teremos que esperar para ver. Informarei assim que tiver novidades.”

Vettel também deixou claro que não está considerando mudar para outra categoria fora da F1, como Indy ou endurance.

Vettel disse: “Por enquanto, estou focado na Fórmula 1 e, como disse antes, não verifiquei alternativas a esse respeito.”

Apesar das ligações para a Aston Martin em 2021, o atual piloto da Racing Point, Sergio Pérez, tem sido cada vez mais confiante sobre seu futuro, dizendo na semana passada que era uma “questão de tempo” até que os rumores sobre Vettel se juntando ao time fossem embora.

Aos 33 anos, Vettel ainda não está perto da idade típica de aposentadoria para um piloto de F1, muito menos um campeão mundial múltiplo, mas já disse que estaria aberto para fazer uma pausa. Ele foi questionado se tinha algum interesse em assumir um papel mais importante dentro de uma equipe um dia, mas disse que viu seu futuro dentro de um carro de F1.

“Ouvi dizer que as equipes de Fórmula 1 podem ser muito caras, então acho que preciso ser esperto nisso”, brincou Vettel. “Eu não sei, eu não acho que posso te dar uma resposta exata. Depende da posição exata e do desafio.”

“Obviamente tenho uma grande paixão e um grande conhecimento do esporte, então o tempo dirá. Mas, por enquanto, me vejo mais dentro do carro do que fora dele.”

