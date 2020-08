Christian Horner, da Red Bull, diz que a vitória de Max Verstappen no GP do 70º Aniversário da Fórmula 1, em Silverstone, foi resultado de um "desempenho incrível" - mas ficou surpreso que as equipes rivais não tenham apostado nos pneus duros na classificação, que desempenharam um papel fundamental na corrida deste domingo.

Verstappen foi o único piloto no top-10 a largar com pneus duros, e ele converteu isso em uma vitória surpreendente após mostrar um desempenho consistente ao longo de toda a corrida.

“Foi um desempenho incrível hoje”, disse Horner à Sky F1. “Quer dizer, o ritmo na corrida foi além do que esperávamos. Começamos com esse tipo de estratégia reversa, e Max estava apenas relaxando no início da corrida".

“E o ritmo no carro, foi tudo tão fácil hoje. E mesmo depois que a Mercedes entrou no boxe e passou para um conjunto de duros, fomos capazes de nos afastar, e nesse ponto, você percebe que está realmente no jogo”.

Questionado sobre a frase de Verstappen no início da corrida, de que ele queria pilotar "como uma vovózinha", Horner disse: “A avó dele deve pilotar muito rápido! Acabamos de superamos eles hoje. E acho que há muito para entendermos dessa corrida".

“O carro funcionou fantasticamente bem, com Alex [Albon] também, e o ritmo estava bom. Então mudamos nossa estratégia, porque íamos com os duros no segundo stint, mas mudamos para os médios para nos livrarmos daquele pneu, então estávamos essencialmente na mesma estratégia que os rapazes da Mercedes, e fomos capazes de superá-los. Tudo o que eles tinham, Max poderia cobrir, então isso foi fantástico”.

Horner admitiu que a Red Bull ficou surpresa que os rivais não tenham tentado se classificar com pneus duros.

“O que você precisa lembrar é que os compostos foram um pouco maus macios neste fim de semana. Então, o que foi o pneu vermelho, o macio, no fim de semana passado, foi o médio neste fim de semana, e eles pareciam muito frágeis para nós".

“Então pensamos se conseguiríamos dar uma volta na classificação, e estava tão apertado ontem, optando por correr novamente com aquele pneu duro, ficamos surpresos por sermos os únicos a largar com aquele pneu”.

Ele também admitiu que a maior pressão mínima nos pneus, exigida para este fim de semana, foi menos favorável para a Mercedes.

“Pode muito bem ser, quer dizer, você vê que eles têm muito downforce naquele carro, mais asa do que estamos carregando, e eles queimaram seus pneus cinco voltas depois do primeiro pit stop".

“E Max ainda estava levando tudo muito fácil naquele momento. Então há muitas coisas para nós entendermos. Mas você sabe, o resultado é uma vitória, a corrida do 70º aniversário aqui em Silverstone é inacreditável”.

Questionado sobre as perspectivas de uma luta com a Mercedes pelo campeonato, Horner disse: “Eles são um adversário formidável. Mas tivemos um desempenho muito forte hoje".

“Nós os vencemos de forma justa, vencemos no ritmo e na estratégia. E eu acho que saímos deste fim de semana com muita confiança".

