Depois de perder as duas corridas da Fórmula 1 em Silverstone, os GPs da Grã-Bretanha e dos 70 Anos, por testar positivo para Covid, a Racing Point está quase certa que poderá contar novamente com o mexicano Sergio Pérez neste final de semana, no GP da Espanha.

Pérez testou positivo pela primeira vez na quinta-feira antes do GP da Grã-Bretanha, e foi colocado em isolamento seguindo as normas do Reino Unido. Por não ter apresentado sintomas, tinha esperança de poder correr no GP dos 70 Anos, mas a esperança foi embora após um novo teste positivo na semana passada.

Agora, a Racing Point espera um teste negativo de Pérez nos próximos dias, permitindo ao piloto retomar seu lugar para a prova no Circuito de Barcelona.

"Parece que a quantidade de vírus em seu sistema caiu consideravelmente entre os testes", disse o chefe da Racing Point Otmar Szafnauer. "Ele testou novamente no sábado. Espero que no início da semana ele já teste negativo".

"Acho que quando chegarmos a Barcelona, ele estará apto. Mas estou apostando no futuro. Se isso não acontecer, não me crucifiquem, porque não posso prever o futuro. Mas, se seguir o padrão de queda, ele deve estar OK para Barcelona".

Pérez foi substituído por Nico Hulkenberg nas corridas, fazendo sua volta à F1 após perder a vaga na Renault no final de 2019.

Perguntado se Hulkenberg segue como substituto na Espanha, Szafnauer disse: "Se Pérez não estiver no carro, será Nico. Eu tinha 99% de certeza que Nico estaria nas duas corridas de Silverstone, e agora tenho 99% de certeza que será Pérez na Espanha".

Hulkenberg largou em terceiro no GP dos 70 Anos e terminou em sétimo, em uma performance ao longo do final de semana que foi muito elogiada pelo grid. O alemão disse que espera a decisão da Racing Point, mas admitiu que a decisão deve sair em cima da hora.

"Não sei a situação completa", disse Hulk após o fim da corrida. "Vamos ver nos próximos dias, o desenvolvimento. Acho que estarei presente apenas se ele não puder. A decisão deve sair tarde, na quinta".

