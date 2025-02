Tetracampeão mundial da Fórmula 1 e afastado da categoria desde o final de 2022, quando se despediu da Aston Martin, o piloto alemão Sebastian Vettel segue interessado em uma volta à elite global do esporte a motor, apesar de ter recebido alertas para não retornar, segundo o F1-Insider, da Alemanha.

Apesar de ter deixado o plano de correr as 24 Horas de Le Mans com a Porsche 'para depois', Vettel vai disputar a Corrida dos Campeões (Race of Champions) ao lado do compatriota e também ex-F1 Mick Schumacher e continuaria querendo voltar à categoria máxima do automobilismo, diz o site germânico.

De acordo com o veículo jornalístico alemão, inspirado pelos bons momentos recentes de seus ex-rivais mais velhos, o espanhol Fernando Alonso e o britânico Lewis Hamilton, Vettel "continuará procurando uma oportunidade de retorno".

A publicação inclusive relembra que 'Seb' entrou em contato com a Audi para sondar suas possibilidades no projeto da marca germânica na F1, quando a iniciativa ainda era liderada pelo seu compatriota Andreas Seidl. Este acabou substituído por Mattia Binotto, ex-chefe de Vettel na Ferrari, e outro veterano alemão foi contratado junto à Haas: o experiente Nico Hulkenberg, que em 2025 terá como companheiro o brasileiro Gabriel Bortoleto, quando a equipe fará sua última temporada como Sauber.

Na época dos contatos entre Vettel e Seidl, o foco da marca de Ingolstadt estava no sucessor de Vettel na Ferrari, Carlos Sainz, mas o espanhol, que perdeu a vaga de Maranello para Hamilton, acabou preferindo ir para a Williams, de modo que Hulkenberg e Bortoleto formam a dupla da Sauber.

Porém, Vettel segue 'de olho' em oportunidades, mesmo após contra-recomendações de seu antecessor na Red Bull, o escocês David Coulthard, e de seu mentor no time, Helmut Marko -- para 'proteger' Seb, o austríaco teria inclusive 'vetado' o retorno de Vettel ao lado do holandês tetracampeão Max Verstappen.

Coulthard, por sua vez, ponderou que Sebastian não estava mais tão competitivo mesmo em seu último ano de F1, em 2022. "Ele deveria parar de 'sonhar' que será mais rápido depois de tirar alguns anos de folga. O cronômetro não mente. Ele também não estava à altura da Aston Martin no final", disse David.

