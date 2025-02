Nesta quinta-feira, a McLaren surpreendeu ao enviar ao mundo, 'sem aviso prévio', algumas imagens do novo MCL39, que foi submetido a um shakedown em Silverstone, embora estivesse com sua pintura camuflada. Um dia depois, o circuito britânico foi mais uma vez o local para a apresentação de um novo carro de Fórmula 1: dessa vez, a Williams apresentou o FW47, que, nas mãos de Alexander Albon e da nova contratação Carlos Sainz, mira uma classificação melhor que o nono lugar entre os construtores.

Entretanto, o FW47 apresentou uma pintura específica para a ocasião desta sexta-feira, já que o layout real não será revelado até 18 de fevereiro, no evento F1 75 Live em Londres, organizado pela própria categoria. Lá, o design oficial do novo bólido do time de Grove será exibido ao mundo.

Com a manutenção do anglo-tailandês Albon e a chegada do espanhol Sainz, a Williams agora pretende 'subir o sarrafo', já que o ibérico chega com a pompa de ter vencido 4 GPs durante suas 4 temporadas na Ferrari.

Ele assume a vaga que foi 'dividida' entre o norte-americano Logan Sargeant e seu substituto argentino Franco Colapinto ao longo de 2024 -- enquanto o piloto dos Estados Unidos foi afastado da F1, o hermano foi contratado pela Alpine como reserva e pode substituir o titular Jack Doohan neste ano.

Com as 'revelações' dos carros de F1 da McLaren e da Williams, a espera agora é pelo F1 75 Live, que será realizado na O2 Arena, em Londres, na terça-feira, 18 de fevereiro. Lá, todas as equipes revelarão a pintura com a qual poderão ser admiradas nos circuitos em 2025.

Antes disso, porém, a Haas fará um shakedown de seu novo carro neste domingo, seguida um dia depois pela Racing Bulls. No dia seguinte ao F1 75 Live, a apresentação do novo carro da Ferrari, na qual o inglês heptacampeão Lewis Hamilton assume o assento de Sainz ao lado do monegasco Charles Leclerc.

