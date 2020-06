"Inapropriado": Leclerc detona 'ratings' do game F1 2020; entenda

Nos últimos dias, a Fórmula 1 divulgou em suas redes sociais os 'ratings' dos pilotos da categoria para o game F1 2020. O jogo tem previsão de lançamento para o dia 9 de julho nos consoles PlayStation 4, Xbox One e PC, mas já causa polêmica antes mesmo de estar no mercado. Isso porque a nota dos competidores está dando o que falar, tanto que Charles Leclerc, da Ferrari, já fez críticas públicas à produção da Codemasters.

"Para mim, alguns ('ratings') não são adequados, nem muito bem classificados. Acho que George (Russell, britânico da Williams) tem nota muito baixa, mas é rápido. Se você colocá-lo no carro certo, ele é tão rápido quanto o melhor", disse o monegasco no Twitch.

Vinculado à Mercedes e cotado como novo companheiro do compatriota Lewis Hamilton nas Flechas de Prata em 2021, Russell recebeu a nota 75, batendo apenas seu novo parceiro, o novato canadense Nicholas Latifi, e o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo.

Toda a controvérsia surge porque a Codemasters, produtora do game, trará um novo modo de jogo chamado "My Team (Meu Time, em inglês)", no qual o jogador poderá criar sua própria equipe de F1 e poderá contratar os pilotos da categoria. Por isso, cada um tem seu 'rating'.

Mas a nota de alguns gerou muitos questionamentos. Principalmente quando se faz alguma comparação. Por exemplo: o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, é tão bem avaliado quanto o holandês Max Verstappen, da Red Bull (ambos tem 'rating' 90).

Já o próprio Leclerc, que superou o companheiro e tetracampeão Sebastian Vettel em 2019, tem nota inferior ao parceiro (89 a 86 para o alemão). Além disso, o monegasco perde para seu antecessor na escuderia, o finlandês Kimi Raikkonen, que hoje está na Alfa e tem nota 87.

Outro piloto do grid que está à frente de Leclerc é Daniel Ricciardo, que corre pela Renault e se transferirá para a McLaren em 2021. O australiano tem nota 87. Todos os 'ratings' do game F1 2020 você confere na tabela da imagem abaixo:

*A nota geral dos pilotos é baseada em avaliações de cada um em quatro critérios: experiência (experience), habilidade (racecraft), controle (awareness) e ritmo (pace).

