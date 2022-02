Carregar reprodutor de áudio

Dedicar-se profissionalmente ao esporte é algo reservado a poucos no mundo, ainda mais se o seu objetivo é ser o melhor de todos os tempos. Alguém que percorreu esse caminho e que é considerado um dos GOATs (sigla em inglês para se referir ao melhor da história) é Tom Brady, que teve estreia relação com a Fórmula 1.

A estrela da NFL anunciou sua aposentadoria aos 44 anos através de um post no Instagram nesta terça-feira (1) e encerrou a gloriosa trajetória como o jogador com mais títulos do Super Bowl, durante sua carreira como quarterback do New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers.

Apesar de ser conhecido por sua carreira no futebol americano, Brady tem uma relação muito especial com a F1. No GP de Mônaco de 2018, ele mostrou sua habilidade com a bola ao lançar para Daniel Ricciardo de um iate para outro e também teve um papo amigável com o campeão de 2016, Nico Rosberg, no pit lane antes da corrida, mas isso não para por aí.

Lewis Hamilton revelou em uma conversa com um de seus patrocinadores que ele é um grande fã do jogador: "Eu o encontrei em várias ocasiões, e às vezes eu mando mensagens para que ele possa me dar alguns conselhos".

"Vi o que o Tom conseguiu. Algumas coisas sobre seu treinamento, sua preparação e a maneira como fala com a equipe", disse o piloto britânico no final de 2021. "Há muito que você pode aprender assistindo a um grande atleta como ele para aplicar e melhorar".

Brady, naquela época, ainda buscava o oitavo título, como Hamilton fará em 2022 na F1, e isso é algo que serviu de motivação para o astro da Mercedes: "Tenho que segui-lo".

Essa não foi a única vez que o mítico número 12 da NFL esteve relacionado às quatro rodas, já que apareceu de surpresa na apresentação do carro da Aston Martin na temporada passada, o AMR21.

"Olá, Lance [Stroll] e Seb [Vettel]! Parece que seu carro está aqui e está ótimo. O AMR21 parece rápido", disse o quarterback em um vídeo. "Então, parabéns a Lawrence [Stroll] pelo time incrível que está montando, você sempre tem que fazer isso, trabalho em equipe, todos nós sabemos disso, e mal posso esperar para ver o que você tem reservado para 2021."

"É incrível que a Aston Martin esteja voltando para a F1, vou torcer por vocês em cada passo que derem com esses dois grandes pilotos e desejo todo sucesso. Boa sorte, chute a bunda deles!", acrescentou com um grande sorriso.

Precisamente, esse brilho no rosto que Brady tinha durante a gravação desse vídeo é o que fica aos fãs do esporte, que serão eternamente gratos a uma figura mundial e a quem desejamos uma feliz aposentadoria.

SERGIO MAURICIO defende Masi, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?