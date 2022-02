Carregar reprodutor de áudio

Um dos grandes destaques da cobertura da Fórmula 1 na Band em 2021 foi Sergio Mauricio. O narrador traduziu em emoção tudo o que foi visto na temporada passada, considerada a melhor de todos os tempos por muitos, inclusive ele mesmo.

Em papo exclusivo com Erick Gabriel e Guilherme Longo, ‘Serginho’ abriu o coração sobre o ano em que foi a voz oficial da F1 no Brasil pela primeira vez, sem fugir de assuntos complexos, como a atuação do diretor de provas Michael Masi e a reação dos fãs – polarizados – às suas narrações.

O tratamento dado à F1 pela Band, bem como os números de audiência, também foram assuntos, além da 'resposta' do narrador à polêmica camiseta usada por Nelsinho Piquet após o título de Verstappen. Ouça:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.