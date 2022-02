Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen é tão implacável e 'cruel' quanto os grandes campeões da Fórmula 1 Ayrton Senna e Michael Schumacher. É o que diz o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, que acha que essa 'força de vontade incrível' fez a diferença para esses três pilotos.

Em sua sétima temporada completa na categoria, o holandês foi campeão pela primeira vez. Depois de uma batalha emocionante contra Lewis Hamilton, que durou toda a temporada, ele superou o rival na última volta do GP de Abu Dhabi um período de safety car que o aproximou do britânico, líder até aquele momento.

A ação decisiva mostrou mais uma vez como Verstappen estava determinado a conquistar o título. É uma característica que Marko também viu em Senna e Schumacher.

"Você não pode compará-los, porque todos correram em períodos diferentes", comentou o chefão da Red Bull em entrevista ao site Autorevue. "No entanto, o que todos eles têm é foco total, que também dá para chamar de crueldade."

"Não há nada para eles além de 'quero vencer e farei de tudo para isso'. E vão além das possibilidades que normalmente existem. A qualificação de Max em Jeddah vem logo à mente, embora não tenha dado certo na época."

Um momento em que a 'crueldade' de Verstappen foi claramente visível, segundo Marko, foi a citada classificação na Arábia Saudita. Apesar de ter terminado em uma batida na última curva, até aquele momento o holandês marcava um tempo que claramente lhe daria a pole position.

"Ele ultrapassou tanto o limite do carro que até dá para ver isso", relembrou. "E nas corridas, Hamilton já deveria saber que com Max você tem que manter até o menor espaço protegido. Ele até sente falta de algo quando o outro piloto ainda não o viu nos retrovisores."

"Essa incrível força de vontade, junto ao talento necessário, faz toda a diferença", concluiu.

