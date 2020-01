Número de títulos consecutivos de Schumacher: 5 1 / 20 Foto de: Ferrari Media Center A última era dourada da Ferrari foi com Michael Schumacher entre 2000 e 2004. O alemão conquistou cinco campeonatos consecutivos com o time que formou com Jean Todt e Ross Brawn. O 'Kaiser' ainda brigou pelo título em 2006 em sua derradeira temporada com o time de Maranello, mas o caneco ficou com Alonso.

Número de títulos consecutivos de Hamilton: 3 2 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton poderia ter cinco campeonatos consecutivos com a Mercedes se não tivesse perdido o título para o rival e então companheiro Nico Rosberg em 2016. O britânico foi o campeão em 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.

Maior número de vitórias na F1 é de Schumacher: 91 3 / 20 Foto de: Ferrari Media Center O primeiro triunfo de Schumacher foi no GP da Bélgica de 1992 com a Benetton, em temporada em que ficou em terceiro no mundial. Sua última ida ao lugar mais alto do pódio foi no GP da China de 2006, em temporada em que somou 'apenas' sete vitórias tentando tirar o bi de Fernando Alonso e Renault.

Segundo maior número de vitórias na F1 é de Hamilton: 84 4 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Essa é uma das marcas que Hamilton pode romper já em 2020. A média de vitórias por temporada em seu período dominante com a Mercedes é de 10 vitórias por ano, sendo que faltam apenas nove para o britânico igular o alemão. A primeira glória de Hamilton veio no GP do Canadá de 2007 com a McLaren. O último triunfo foi no GP de Abu Dhabi de 2019, que encerrou o campeonato do ano passado.

Maior número de vitórias no ano é de Schumi: 13 em 2004 5 / 20 Foto de: Shell Motorsport O último título de Michael Schumacher veio em uma temporada em que seu principal 'rival' foi seu companheiro Rubens Barrichello. O alemão conseguiu 13 vitórias, iniciando com cinco consecutivas em Austrália, Malásia, Bahrein, San Marino e Espanha. Depois vieram os triunfos no GP de Europa, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e Hungria, além do Japão.

Maior número de vitórias no ano de Hamilton: 11 6 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Hamilton conseguiu 11 vitórias por ano em três temporadas, sendo campeão de todas. A primeira foi em 2014, a segunda em 2018 e a última em 2019. Em todas, o britânico teve aproveitamento superior a 57%, enquanto Schumacher conseguiu 72% de eficiência ao ganhar 13 de 18 corridas em 2004.

Maior número de vitórias de Schumi em um GP: 8 na França 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images O circuito de Magny-Cours foi dominado por Schumacher em duas décadas diferentes, nos anos de 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006.

Maior número de glórias de Hamilton: 7 (Canadá e Hungria) 8 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton terá uma oportunidade dupla de igualar o recorde de Schumi em 2020. A primeira no Canadá, onde o britânico venceu em 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2019. A segunda na Hungria, em que triunfou nos anos de 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 e 2019.

Número de pódios de Schumi na F1: 155 9 / 20 Foto de: Ercole Colombo O primeiro pódio de Michael Schumacher foi no GP do México de 1992, sua oitava corrida na Fórmula 1, apenas a segunda com a Benetton. Seu último top-3 foi com a Mercedes no GP da Europa de 2012.

Pódios de Lewis Hamilton: 151 10 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Nesse quesito, Hamilton também não deve ter dificuldades para superar Schumi. O primeiro pódio do britânico foi logo em sua estreia na F1, quando chegou em terceiro com a McLaren no GP da Austrália de 2007. Na temporada 2019, Hamilton não foi ao pódio em apenas quatro corridas.

Mais voltas lideradas: Schumacher, com 5.111 11 / 20 Foto de: Ferrari Media Center Aqui a vida de Hamilton fica um pouco mais difícil, já que o alemão liderou 625 giros a mais.

Voltas lideradas por Hamilton: 4.486 12 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O terceiro com mais giros na ponta é Sebastian Vettel, que soma 3.495, superando Ayrton Senna e Alain Prost.

Maior número de voltas mais rápidas: Schumi, com 77 13 / 20 Foto de: Ercole Colombo Michael Schumacher conseguiu essa marca em 306 provas, com eficiência de 25.16%.

Voltas mais rápidas de Hamilton: 47 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Hamilton conseguiu a marca em 250 provas, com eficiência de 18.80%. Na sequência, com apenas uma volta a menos, Kimi Raikkonen. Depois, Alain Prost (41) e Nigel Mansell (30). Depois,(41) e(30).

Pole, volta mais rápida e vitória no mesmo GP: Schumi, 22 15 / 20 Foto de: LAT Images Michael Schumacher conseguiu a marca com eficiência de 7.14%. Ele tem o dobro do registrado por Jim Clark e mais que o triplo de Ayrton Senna (7).

Pole, volta mais rápida e vitória no mesmo GP: Hamilton, 15 16 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton é o piloto ativo com o melhor registro neste quesito. Depois vêm Sebastian Vettel com 8, Kimi Raikkonen com 2 e Valtteri Bottas com 1.

Corridas com a mesma equipe: Schumi, 181 na Ferrari 17 / 20 Foto de: Ferrari Media Center Não há dúvidas de que o período mais dominante de Schumi foi na Ferrari, e com ela escreveu a maior parte de sua história. A relação rendeu 72 vitórias para o alemão.

Corridas com a mesma equipe: Hamilton, 140 na Mercedes 18 / 20 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton já acumula 63 vitórias com as Flechas de Prata.

Maior campeão: Schumacher, com sete títulos 19 / 20 Foto de: Ferrari Media Center Michael Schumacher conquistou sete campeonatos do mundo. Os dois primeiros foram com a Benetton em 1994 e 1995. Depois cinco títulos consecutivos com a Ferrari de 2002 a 2004.