Horner: Albon "tem muitas das mesmas virtudes" de Verstappen

Alex Albon, que será companheiro de Max Verstappen em 2020, encontrou dificuldades nas categorias pré-F1, incluindo um período difícil de três anos na Fórmula Renault e a saída do programa de jovens pilotos da Red Bull.

Ele começou 2018 sem orçamento para uma temporada completa na Fórmula 2, mas terminou com um acordo com a Nissan na Fórmula E, que acabou deixando de lado por um convite da Toro Rosso, e uma promoção subsequente no meio da temporada para a Red Bull.

Questionado sobre as expectativas da temporada de Albon para 2020, quando o anglo-tailandês teve um período de férias sem incertezas, o chefe da Red Bull, Christian Horner disse: "Provavelmente é a primeira vez desde sua carreira no kart que ele teve isso.”

"Ele só se beneficiará. Ele teve muitas adversidades para lidar durante sua carreira.”

"Você vê como uma pessoa é na adversidade e acho que ele mostrou essa determinação, esse caráter, e não tenho dúvidas de que ele se beneficiará dessa estabilidade agora."

"E ele compartilha muitas das mesmas virtudes que Max (Verstappen) tem com essa capacidade de lidar com a pressão."

Horner destacou o cenário que Albon teve que enfrentar e o que ele conseguiu dar para a equipe, mesmo com muitas comparações aos feitos de Verstappen.

"Não há objetivos específicos [para 2020], ele apenas precisa continuar seu desenvolvimento", disse Horner sobre Albon.

"Você já viu todas as corridas que ele fez conosco, ele ficou cada vez melhor. E quero dizer, ele teve azar no Brasil, mas acho que ele guiou brilhantemente: primeiro ano, duas equipes diferentes mais a pressão de vir aqui e tendo Max Verstappen como seu companheiro de equipe.”

"Ele lidou muito bem com isso. Acho que impressionou toda a equipe com sua abordagem e atitude, com seu feedback, com seu ritmo que continua a crescer."

Relembre todos os carros da Red Bull e Toro Rosso