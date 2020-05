Jornalista: Ricciardo pode ganhar meio bilhão na McLaren; entenda

Piloto da Fórmula 1, Daniel Ricciardo deixará a Renault ao fim da temporada 2020 e correrá pela McLaren a partir do ano que vem. O australiano assinou contrato de dois anos com o time britânico e tentará voltar ao caminho das vitórias na categoria.

O que foi revelado agora, porém, é que o piloto terá a opção de renovar com a McLaren por uma temporada a mais do que o período estipulado contratualmente. Além disso, Ricciardo pode ganhar até R$ 580 milhões no time de Woking.

A apuração é do jornalista francês Marc Limacher, famoso pela publicação dos valores recebidos pelos pilotos da F1 no site Business Book GP. De acordo com o repórter, o australiano receberá um salário de € 10 milhões (R$ 62,4 milhões) por ano.

Entretanto, os vencimentos do competidor podem aumentar substancialmente por meio de bônus por vitórias e pontos marcados. Ainda segundo Limacher, Ricciardo terá status de piloto nº 1 na McLaren.

O contrato entre Ricciardo e a equipe é uma forma de 'compensar' o salário-base menor do que o que o australiano ganha na Renault: os valores estão na casa dos € 20 milhões (R$ 124 milhões, em valores atualizados), de acordo com Limacher.

Na Renault, além do salário, o contrato do piloto prevê mais € 5 milhões (R$ 31,2 milhões) de bônus caso o time francês termine entre os quatro primeiros do Mundial de Construtores e outros € 5 milhões se o australiano conquistar o título.

Já na McLaren, o vínculo de Ricciardo compreenderá um bônus de € 1 milhão (R$ 6,24 milhões) por vitória e € 400 mil (R$ 2,5 milhões) por ponto conquistado, até um limite que chegaria aos € 31 milhões (ou R$ 193,5 milhões) por temporada.

Com isso, caso o piloto alcance o 'teto' salarial estipulado com a McLaren - somando as duas temporadas já previstas à possível extensão para três campeonatos -, o australiano poderá embolsar cerca de R$ 580,5 milhões.

VÍDEO: Entenda por que Ricciardo e McLaren podem brigar pelo topo da F1

Em 2021, a McLaren terá motores Mercedes; relembre os carros da parceria

Galeria Lista 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 1 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 2 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 3 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 4 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 5 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 6 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 7 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 8 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 9 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 10 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 11 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 12 / 23 Foto de: Michael Kim Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 13 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 14 / 23 Foto de: McLaren Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 15 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 16 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Fernando Alonso Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 17 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 18 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 19 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 20 / 23 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 21 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 22 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Sergio Pérez Jenson Button, Sergio Pérez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 23 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Kevin Magnussen Jenson Button, Kevin Magnussen

PODCAST Motorsport.com: Será o fim de Sebastian Vettel na Fórmula 1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: