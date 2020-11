O GP do Bahrein do fim de semana dará início à última sequência de corridas da temporada 2020 da F1. E é somente nisso que Daniil Kvyat diz que pensa. O piloto russo ainda não tem lugar definido para a próxima temporada e vê o nome do japonês Yuki Tsunoda ganhar força a cada dia para o seu assento.

No dia de entrevistas antes do GP do Bahrein, Kvyat comentou sobre o seu futuro, admitindo que dificilmente estará no grid em 2021.

“Como já disse muitas vezes, as chances de eu estar aqui no próximo ano são muito pequenas", disse Kvyat. "Tudo depende de cenários muito particulares, então estou com minha mente apenas focando essas três corridas e não pensando realmente no futuro.”

“Vou apenas dar o meu melhor a esta equipe nas próximas corridas e então veremos.”

E reiterou seu papel na equipe nas últimas três provas do ano: “Eles [AlphaTauri] merecem com que eu pense nessas três corridas e ficar focado este ano porque no final há muitos altos e baixos, mas ultimamente está indo cada vez melhor e eu só espero continuar essa tendência, e fechar este ano da melhor maneira possível.”

“Sabendo se vou ficar ou não, sempre dou o meu melhor em todas as corridas, já fiz nas últimas corridas, e isso não mudou. Eu simplesmente faço o meu melhor, trabalho com meus engenheiros, faço o melhor que posso e isso é a única coisa que posso fazer nessas circunstâncias.”

