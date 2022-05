Leclerc defende corrida em casa: "F1 sem Mônaco não é F1”

Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc disse que a Fórmula 1 “sem Mônaco não é F1” em meios aos rumores acerca do futuro do GP no Principado. A possibilidade de tirar a corrida das futuras temporadas têm sido discutidas nas últimas semanas e algumas fontes sugerem que muitas equipes pensam que isso seria positivo se acontecesse já em 2023.

Mônaco sobreviveu ao longo das décadas com uma taxa generosamente baixa para organizar o evento, algo assinado nos tempos de Bernie Ecclestone. Esse acordo é frustrante para a Liberty Media, visto que atualmente não existe escassez de candidatos dispostos a pagar quantias muito maiores para ingressar ao calendário.

Além disso, Mônaco sempre teve o direito para as transmissões de TV e pode encher os arredores do circuito com seus próprios patrocinadores, sendo que alguns são conflitantes com os próprios da Fórmula 1. Por exemplo, a TAG Heuer, rival direto da Rolex, apoiadora da categoria.

A recente declaração de Stefano Domenicali às equipes sobre a regionalização do calendário também deixou claro que, independentemente de quaisquer outras questões, Mônaco poderia ser obrigado a sair da data tradicional de maio, potencialmente para permitir que Miami e Montreal corressem próximas. Isso também pode ser visto como uma tentativa de pressionar o Automóvel Clube de Mônaco a concordar com um melhor acordo para a Fórmula 1.

Piloto local, Leclerc insiste que a corrida deve permanecer no calendário: “Penso que é uma movimentação ruim para todas as partes. Eu nunca vi Mônaco sem a F1, exceto por razões acerca da COVID em 2020”, comentou. “A F1 sem Mônaco não é F1 para mim. Acho que na história da categoria existem circuitos como Silverstone, Monza e Mônaco que deveriam estar no calendário sempre”, completou.

Questões comerciais a parte, um ponto frequentemente falado é a falta de ultrapassagens e que a pista não mudou em muitos anos. Perguntado sobre a possibilidade de mudanças no layout de Mônaco, Leclerc admitiu que isso é muito difícil.

“Já pensei sobre isso algumas vezes, se vai melhorar as ultrapassagens. Eu não sei, talvez antes do túnel você pode ir para a esquerda e fazer uma grande reta ali, mas o quão viável será isso? Não tenho certeza. Claro que ultrapassar é difícil, mas acho que como pilotos amamos esse desafio, especialmente na classificação, fazer uma volta no limite”, declarou.

“Não existe pista que dá mais adrenalina que Mônaco. E, para mim, é parte da história da F1 e deve ficar na categoria”, finalizou.

