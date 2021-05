Enquanto Max Verstappen teve um dia perfeito, Lewis Hamilton sofreu ao longo de todo o final de semana do GP de Mônaco. Sem o mesmo rendimento dos ponteiros, terminou apenas em sétimo, custando também a liderança do Mundial de Pilotos de Fórmula 1 para o holandês.

Com os resultados deste domingo, Hamilton sai de Mônaco quatro pontos atrás de Verstappen. E durante a corrida, os erros de estratégia da Mercedes aliada à falta de performance, fizeram com que o heptacampeão deixasse clara sua insatisfação pelo rádio.

Em entrevista à Sky Sports F1, Hamilton começou a entrevista com uma primeira pergunta sobre o ponto positivo do final de semana: a presença dos fãs.

"Acho que eles estão gritando para todos os pilotos. Mas, de qualquer jeito, é bom ter as pessoas de volta".

Hamilton seguiu falando sobre o pit stop que acabou lhe custando três posições, para Pérez, Vettel e Gasly.

"Nos custou três posições. Não tenho uma reação a isso na verdade. Vamos fazer o máximo possível nos bastidores, trabalhando juntos para tentarmos sair dessa mais fortes. Entregamos uma performance ruim como equipe todo o fim de semana, desde o começo".

"Vamos focar na próxima corrida. Parabéns a Max e sua equipe, fizeram um ótimo trabalho".

Na última pergunta, Hamilton fez uma análise sobre o próximo GP, o do Azerbaijão, em Baku, mais um circuito de rua.

"É apenas um chute, mas é outro circuito de rua, outro que é bem frio, um circuito de rua bem suave. Mas é outra pista em que facilmente podemos sofrer de novo, assim como aqui. Vamos ter que trabalhar para minimizar as perdas".

