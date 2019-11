Charles Leclerc foi o mais rápido no terceiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1. O tempo do monegasco foi de 1min16s145, 0s027 mais veloz do que Sebastian Vettel, o segundo melhor da sessão. O top-5 foi completado por: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Carlos Sainz Jr.

O treino começou com pouca atividade na pista. Uma chuva havia caído sobre o autódromo Hermanos Rodríguez pouco antes da sessão e, por isso, quem foi à pista precisou usar pneus intermediários. Os primeiros a registrarem tempo foram os pilotos da Red Bull.

Max Verstappen fez a melhor marca no começo da sessão e seu tempo permaneceu no topo da tabela por mais da metade do treino. Apenas Red Bull, Ferrari e Mercedes mandaram seus dois pilotos completarem voltas rápidas. Kimi Raikkonen e Romain Grosjean fecharam o grupo dos oito que fizeram voltas rápidas nos primeiros 45 minutos do treino.

Tempo melhorou no fim do treino

Valtteri Bottas fez uma tentativa de intermediários e reportou que finalmente havia condições para andar com pneus slick nos 15 minutos finais da sessão. Raikkonen foi o primeiro a se arriscar com pneus de seco e fechou sua volta 5s mais rápido que Verstappen.

Na sequência, Ferrari e Mercedes mandaram os carros darem voltas rápidas com compostos médios e macios. Bottas, agora com pneus slick, completou com 1min19s101. Sebastian Vettel, logo em seguida, fez 1min17s744.

O que se sucedeu nos três minutos finais foi uma sequência de voltas rápidas: Alex Albon, Verstappen, Carlos Sainz Jr., Bottas, Vettel e finalmente Charles Leclerc estiveram no topo da tabela. O tempo do monegasco foi registrado com o cronômetro já zerado.

Quem ficou de fora do treino foi a Renault, que teve um problema no sistema de refrigeração dos dois carros e optou por dedicar o tempo à se preparar para deixar tudo pronto para o treino classificatório.

A corrida, embora no fim do calendário, ainda faz com que as equipes tragam evoluções para o carro (veja todas elas na galeria abaixo da tabela).

Veja a tabela completa do TL3 no México:

Equipes chegam cheias de novidades

O GP do México representa um desafio à parte para as equipes por conta da altitude e do ar rarefeito, o que torna mais difícil o aquecimento dos motores. Fora isso, a pista tem características únicas em termos de pressão aerodinâmica. Com isso, os times se vêem obrigados a levar kits de atualizações exclusivos para o país. Confira as atualizações das equipes:

Galeria Lista Suspensão frontal da Toro Rosso STR14 1 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Vários tubos servem para transportar o fluxo de ar ao redor da dianteira e para os freios Cobertura do motor da Toro Rosso STR14 2 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Toro Rosso não apenas usará uma saída de refrigeração muito maior na parte traseira de seu carro no México, atendendo às demandas de altitude e da unidade de potência, mas também levou uma solução ampliada e em forma de T nas entradas de ar. Lateral da Ferrari SF90 3 / 15 Foto de: Giorgio Piola As aletas dos elementos superiores servem para espelhar e direcionar o ar em relação às aletas das superfícies inferiores. Suspensão traseira da Ferrari SF90 4 / 15 Foto de: Giorgio Piola A área ao redor do pneu traseiro foi desenvolvida fortemente por equipes na história recente e, como podemos ver pela A Ferrari usa uma grande quantidade de aletas e asas para controlar a forma como o fluxo de ar é derramado no pneu traseiro e como colide com o fluxo do difusor traseiro. É interessante ver as fendas no assoalho para expulsar parte do fluxo para as laterais. Asa trasiera da Ferrari SF90 5 / 15 Foto de: Giorgio Piola A equipe usará uma configuração de alta pressão aerodinâmica no México. Racing Point RP19 6 / 15 Foto de: Giorgio Piola O grande apêndice em forma de torpedo na lateral do RP19 inclui uma câmera de imagem térmica que monitora o comportamento do pneu durante os treinos livres, fornecendo aos engenheiros dados vitais para trabalhar na qualificação e na corrida. O objetivo é limitar o impacto aerodinâmico em outras áreas do carro. Racing Point RP19 7 / 15 Foto de: Giorgio Piola Este complemento em forma de lágrima no Racing Point RP19 não só oferece suporte para o capacete do piloto quando ele está no cockpit, mas também reduz as inconsistências aerodinâmicas nessa região. Red Bull Racing RB15 8 / 15 Foto de: Giorgio Piola O resfriamento é primordial no ar rarefeito do GP do México, então a Red Bull bolou mais resfriamento na transição em torno do halo. Red Bull Racing RB15 9 / 15 Foto de: Giorgio Piola Na parte traseira do carro, a Red Bull também optou por mais resfriamento, com saídas abertas em volta dos braços superiores da suspensão. Red Bull Racing RB15 10 / 15 Foto de: Giorgio Piola Esta foto lateral do RB15 mostra o tamanho dessas novas aberturas em torno da perna traseira do braço superior, enquanto a equipe também optou por um único elemento T-Wing, já que o arrasto é reduzido significativamente em altitude. Williams Racing FW42 11 / 15 Foto de: Giorgio Piola A nova asa (à esquerda) é proporcionalmente diferente em termos de abas superiores, com menos espaço para a seção ajustável. Williams Racing FW42 12 / 15 Foto de: Giorgio Piola Uma bela foto da asa dianteira da Williams, mais recente, por trás. Williams Racing FW42 13 / 15 Foto de: Giorgio Piola Uma visão geral do bargeboard, do defletor do painel lateral e dos outros apêndices laterais no Williams FW42. Asa da Racing Point RP19 14 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Outro olhar sobre o bico revisado introduzido pela Racing Point no GP da Bélgica, que apresenta pilares de asa alongados com quatro fendas. Asa da Racing Point RP19 15 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O novo design do bico também foi emparelhado com uma nova asa dianteira, com a seção externa da asa reprojetada para lidar com os pneus.

