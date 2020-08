Em meio às polêmicas de bastidores que agitam o fim de semana da F1, o sábado começou com o terceiro treino livre para o GP do 70º Aniversário da categoria, em Silverstone.

Na pista, o roteiro que dita a temporada 2020, com a Mercedes dando as cartas. Lewis Hamilton foi o mais rápido, marcando 1min26s621. Ele foi 0s163 mais veloz que seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, no segundo posto. O inglês já havia liderado o treino livre 2 da sexta-feira.

Lando Norris chegou a liderar, mas foi o terceiro, a 0s581 de Hamilton, mas fez sua melhor marca com pneus médios.

Nico Hulkenberg, mais adaptado à sua volta à F1, foi o quarto melhor, logo à frente de Lance Stroll, completando o top-5.

Charles Leclerc foi a primeira Ferrari a aparecer na tabela de tempos, já que Sebastian Vettel terminou em 13º.

Max Verstappen e Alex Albon finalizaram a hora de treinos na sétima e oitava posições, respectivamente.

O treino de classificação do GP de 70 anos da F1 acontece às 10h, horário de Brasília.

Resultado

