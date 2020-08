A Ferrari mudou o motor de ambos os carros antes do terceiro treino livre do GP de 70 anos da F1, após a falha no equipamento de Sebastian Vettel na sexta-feira.

O alemão foi forçado a estacionar na lateral da pista no final do segundo treino na tarde de sexta-feira, pois uma falha em seu motor o fez perder toda a potência, com direito vazamento de fluido do fundo do carro.

A Ferrari revelou após a falha que iria substituir a unidade de potência do carro de Vettel, e enviou as peças com defeito de volta a Maranello para uma análise mais aprofundada.

A confirmação formal das mudanças veio da FIA na manhã deste sábado, logo após o início do treino em Silverstone, com Vettel recebendo um novo motor, turbocompressor e MGU-H.

Mas a Ferrari também decidiu fazer as mesmas alterações no carro do companheiro de equipe, Charles Leclerc como precaução.

“Depois da falha do motor de ontem no carro de Seb, por precaução, mudamos a unidade de potência de Charles”, disse uma porta-voz da Ferrari.

“Isso também é isento de penalidades, pois não excedemos o número de componentes permitidos nos regulamentos.”

Isso marca um segundo uso de cada elemento para Vettel e Leclerc nesta temporada, com ambos permanecendo em seu primeiro MGU-K, armazenamento de energia e eletrônicos de controle.

Os regulamentos da FIA atualmente estabelecem um limite de dois elementos para a temporada para cada carro, mas isso deve mudar conforme mais corridas forem adicionadas ao calendário.

A Ferrari não é a única equipe a fazer mudanças no motor antes do segundo fim de semana de corrida em Silverstone.

Os pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Alexander Albon, receberam novos motores da Honda, enquanto uma série de outros pilotos também fizeram algumas mudanças nos elementos.

F1 2020: Punição à Racing Point, troca de farpa com Renault e destaques da Inglaterra no SEXTA-LIVRE

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?