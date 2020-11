Daniil Kvyat foi o grande nome da AlphaTauri no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. Após o abandono precoce de Pierre Gasly, o russo teve seu melhor momento na relargada, pulando de sétimo para quarto em menos de uma volta, terminando com seu melhor resultado no ano. Mas mesmo a boa performance não parece ter mudado a cabeça de Helmut Marko.

Correndo na casa da AlphaTauri, com a fábrica da equipe a apenas 15 quilômetros do circuito de Ímola, Kvyat, um dos nomes mais pressionados dentro do sistema da Red Bull com relação a 2021, sabia que precisava entregar uma boa performance para manter sua luta viva para conquistar a permanência na equipe.

E de fato entregou, tendo o seu melhor resultado desde o GP da Alemanha de 2019, quando subiu ao pódio. Mas seu futuro parece que está traçado, independente do que conseguiu fazer em Ímola.

Em entrevista à Sky Alemanha, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, foi direto sobre a performance de Kvyat e seu potencial futuro na AlphaTauri: "Não [mudou]. Foi um bom desempenho, mas não vai ajudar em seu futuro, ou em se posicionar para o futuro. Nada muda em nossos planos para 2021".

A declaração de Marko condiz com outra fala dele no final de semana, sobre a permanência de Gasly na AlphaTauri em 2021. Segundo o austríaco, o francês ficou na equipe porque "provavelmente terá algum jovem como companheiro", podendo estar se referindo a Yuki Tsunoda, membro da Academia da Red Bull.

Mas vale lembrar que Tsunoda ainda depende de si próprio para terminar na colocação necessária na Fórmula 2 para conseguir os pontos necessários para a superlicença. A categoria finaliza sua temporada com uma rodada dupla no Bahrein, correndo nos mesmos finais de semana que a F1.

