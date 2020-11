Correndo na casa da AlphaTauri, com a fábrica da equipe localizada a 15 quilômetros do autódromo de Ímola, Daniil Kvyat foi um dos destaques do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, escalando o pelotão na relargada, após a saída do safety car, para terminar em quarto, algo que ele atribuiu a uma "pilotagem corajosa" de sua parte.

O russo salvou o dia para a equipe, após Pierre Gasly, que largou em quarto, abandonar cedo com um problema no motor, enquanto estava em quinto.

Kvyat saiu de oitavo e estava em sétimo quando o safety car entrou na pista devido ao estouro do pneu de Max Verstappen. Com a ajuda de pneus novos, ele rapidamente ultrapassou Sergio Pérez, Alex Albon e Charles Leclerc em apenas uma volta, chegando ao quarto lugar e, apesar de dar o seu melhor, as condições da pista não o ajudaram na luta pelo pódio contra Daniel Ricciardo.

Esse foi seu melhor resultado desde o terceiro lugar no GP da Alemanha do ano passado.

"Foi uma corrida boa, com um resultado forte. E sim, agora que eu estou falando aqui fico pensando mais e mais no pódio, porque faltou pouco".

"A relargada foi difícil, mas tive movimentos bons. Daniel já tinha aquecido seus pneus. E por isso foi difícil. Disputa muito próxima até o fim, mas tive uma pilotagem muito corajosa. Foi um dia divertido".

Sobre sua escalada após a relargada, com destaque para uma ultrapassagem ousada em cima de Leclerc, ele disse: "Eu falei para mim mesmo ir para cima. Senti a confiança, eu gosto de pistas clássicas assim. Talvez eu seja um cara das antigas correndo no momento errado!".

Kvyat destacou a melhora de performance da equipe nas últimas semanas.

"Eu vejo que nosso potencial segue crescendo. Como equipe e eu como piloto. E sigo sentindo uma melhora do carro ao longo do ano. Há coisas que entendemos melhor, pelo menos meu lado da garagem. Teria sido melhor se isso tivesse acontecido já no começo do ano. Mas desde Spa tem sido uma boa evolução".

"Pierre tem sido muito rápido neste ano. Mas desde Spa estamos muito próximos e muito competitivos. E hoje foi uma boa corrida. É importante para mim tirar esse peso dos ombros com um resultado forte".

A AlphaTauri segue em sétimo no Mundial de Construtores, a apenas 14 pontos da Ferrari, e vencer a outra equipe italiana segue sendo o objetivo.

"Recuperamos alguns pontos hoje. Melhor do que nada. Claro, acredito que será uma luta próxima até o fim. Parece que nosso ritmo é similar. De vez em quando eles impressionam na classificação, mas nós chegamos próximos nas corridas. Vamos dar o nosso melhor para vencê-los no campeonato. Sabemos que não é fácil, mas vamos focar nisso".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: A vitória de Hamilton, o hepta da Mercedes e a confusão no final do GP da Emilia Romagna

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.