Marko: Gasly "nunca teria se recuperado" se ficasse na Red Bull

Rebaixado da Red Bull para a Toro Rosso nas férias de meio de ano da Fórmula 1, Pierre Gasly recuperou a boa forma e brilhou para chegar em segundo no GP do Brasil, disputado no último domingo, em Interlagos.

O piloto francês teve atuação consistente e garantiu o segundo pódio da Toro Rosso na temporada 2019, calando os críticos e mostrando que ainda tem potencial para guiar em alto nível na categoria máxima do automobilismo.

Tamanha foi a comoção pelo desempenho de Gasly que o consultor da Red Bull, Helmut Marko, foi questionado sobre o rebaixamento do jovem para a Toro Rosso no meio do ano. O chefão do grupo de energéticos elogiou o piloto, mas foi categórico.

"Ele se recuperou e agora estamos vendo o verdadeiro Pierre", disse o dirigente austríaco ao Motorsport.com. “Nós sempre acreditamos nele. [O rebaixamento] foi positivo para ele. Caso contrário, ficando na Red Bull, acho que ele nunca teria se recuperado".

Marko também se mostrou animado com desempenho de seus outros pilotos no Brasil: “Max [Verstappen] foi perfeito, suas ultrapassagens foram inacreditáveis. E [Alexander] Albon se saiu muito bem. Mostra que nosso programa está funcionando. Estamos animados com o próximo ano".

Novato tailandês, Albon foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull justamente para a vaga de Gasly e vinha garantindo um pódio no Brasil, mas foi tocado pela Mercedes de Lewis Hamilton no fim da prova e acabou prejudicado.

Bom para Gasly, que conseguiu aproveitar a confusão e chegou atrás de Verstappen. Seu chefe na Toro Rosso, Franz Tost, falou sobre a fase do francês: "Não foi tão fácil para ele nesta temporada, mas ele voltou".

“Mas acho que Pierre, desde o início, se sentiu muito bem no nosso carro e na equipe STR, é claro. Lembro que ele voltou, veio ao meu escritório e disse: 'Parecia que você estava aqui ontem.' Nós nos conhecíamos, os engenheiros o conheciam, e isso ajudou", ponderou Tost.

"E nosso carro neste momento era fácil de dirigir. Devo dizer que ele fez uma corrida fantástica. Quanto ao gerenciamento de pneus, ele realmente dominou o carro, principalmente nas curvas em aceleração, para não superaquecer os compostos".

“Ele sempre tinha a velocidade sob controle. Quando Kimi o pressionou, ele reagiu na volta seguinte um ou dois décimos mais rápido, Kimi reconheceu que ele era rápido, e a diferença se abriu para 3s4, 3s6, 4s, 5s, o que lhe deu o espaço suficiente para controlar tudo", completou.

Em 2020, Albon segue na Red Bull e Gasly fica na Toro Rosso

O chefe de equipe da Red Bull é Christian Horner, mas o responsável pela decisão é Marko. A escolha decorre do capítulo mais recente da histórica dança das cadeiras de RBR e STR. Relembre todas as trocas de pilotos das escuderias abaixo:

