A recuperação de Carlos Sainz Jr. no GP do Brasil, que resultou em seu primeiro pódio na Fórmula 1, foi uma das maiores da história. Partindo da 20ª posição, o espanhol da McLaren ganhou nada menos que 17 posições para chegar ao terceiro posto. Neste especial, trouxemos uma galeria com 20 as maiores recuperações, em termos de posições ganhas, em corridas da F1.

A façanha de Sainz foi além de um primeiro top-3 na F1 e primeiro da McLaren em cinco anos: nenhum piloto havia ganho tantas posições entre a largada e o top-3 para garantir um primeiro pódio na F1.

Nesse sentido, o recorde anterior pertencia a Peter Whitehead que em 1950, ano da primeira temporada da F1, o britânico da Ferrari garantiu uma recuperação que resultou no pódio no GP da França.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja as maiores recuperações que resultaram em pódio da história da F1:

Galeria Lista 20 - (16 posições): Peter Whitehead, Ferrari: de 19º a 3º no GP da França de 1950 1 / 20 Foto de: LAT Images 19 - (17 posições): Carlos Sainz, McLaren: de 20º a 3º no GP do Brasil 2019 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - (17 posições): Lewis Hamilton, Mercedes: del 20º a 3º no GP da Alemanha de 2014 3 / 20 Foto de: XPB Images 17 - (17 posições): Jarno Trulli, Toyota: de 20º a 3º no GP da Austrália de 2009 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 16 - (17 posições): Rubens Barrichello, Ferrari: de 20º a 3º no GP do Canadá de 2005 5 / 20 Foto de: XPB Images 15. Rubens Barrichello, Ferrari: de 18º à vitória no GP da Alemanha de 2000 6 / 20 Foto de: LAT Images 14 - (18 posições): Sebastian Vettel, Ferrari: de 20º a 2º no GP da Alemanha de 2019 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 13 - (18 posições): Lewis Hamilton, Mercedes: de 21º a 3º no GP de Bélgica de 2016 8 / 20 Foto de: XPB Images 12 - (18 posições): Juan Pablo Montoya, McLaren: de 20º a 2º no GP da Alemanha de 2005 9 / 20 Foto de: XPB Images 11 - (18 posições): Jacques Laffite, Ligier: de 20º a 2º no GP da Austrália de 1985 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 10 - (18 posições): John Watson, McLaren: de 21º a 3º no GP dos Estados Unidos de 1983 11 / 20 Foto de: LAT Images 9 - (19 posições): Lewis Hamilton, Mercedes: de 22º a 3º no GP da Hungria de 2014 12 / 20 Foto de: XPB Images 8 - (19 posições): Kimi Raikkonen, McLaren: de 22º a 3º no GP do Bahrein de 2006 13 / 20 Foto de: XPB Images 7 - (20 posições): Teo Fabi, Brabham: de 23º a 3º no GP dos Estados Unidos de 1984 14 / 20 Foto de: LAT Images 6 - (20 posições): Ron Flockhart, Connaught B Alta: de 23º a 3º no GP da Italia de 1956 15 / 20 Foto de: LAT Images 5 - (21 posições): Sebastian Vettel, Red Bull: de 24º a 3º no GP de Abu Dhabi de 2012 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 4 - (22 posições): John Watson, McLaren: de 22º à vitória no GP dos Estados Unidos de 1983 17 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 3 - (21 posições). Niki Lauda, McLaren: de 23º a 2º no GP dos Estados Unidos de 1983 18 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2 (22 posições): Emerson Fittipaldi, Skol Fittipaldi: de 24º a 3º no GP dos Estados Unidos de 1980 19 / 20 Foto de: LAT Images 1 - (25 posições): Onofre Marimón, Maserati 250F: de 28º a 3º no GP da Grã-Bretanha de 1954 20 / 20 Foto de: LAT Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.